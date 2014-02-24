Хештег #ВамЛюбимые захватил Сеть в женский праздник
8 марта 2017, среда, 15:30 – ИА СОЧИ-24
Хештег #ВамЛюбимые захватил Сеть в женский праздник
В Сети набирает популярность хештег #ВамЛюбимые. Жители разных регионов от Камчатки до Калининграда спешат поздравить прекрасную половину с 8 марта. В российском сегменте Сети создан специальный сайт, на котором каждый может написать праздничное послание своим любимым и родным женщинам. В соцсети "Вконтакте" хештег уже вышел на первую строчку популярности.
8 марта – праздник международный, так что поздравления под общим слоганом "Вам, любимые" и "из России с любовью" принимают и за рубежом.
На больших рекламных щитах на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка появилась поздравительная открытка для женщин. На ней карта России была выложена цветами, образующими российский флаг. К поздравлениям присоединяются певцы, актеры и музыканты. К примеру, Михаил Пореченков свое поздравление с 8 Марта разместил в Instsgram. Отследить все поздравления с Международным женским днем можно на MakeHerSmile.world. На ресурсе каждый может заполнить открытку и поздравить своих любимых женщин.
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Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»
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Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»