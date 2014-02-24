Хиллари Клинтон объявили угрозой для США

В рамках учебного курса для военнослужащих США экс-госсекретарь Хиллари Клинтон представлена как угроза для национальной безопасности страны. Бывшему кандидату в президенты от демократов посвятили отдельную презентацию. В учебном плане Хиллари Клинтон стоит в одном ряду с убийцами и распространителями засекреченной информации спецслужб. Экс-госсекретарь считается внутренней угрозой, то есть лицом, имеющим доступ к охраняемой территории и представляющим для нее серьезную опасность, сообщает The Washington Times.Среди прочих преступников, перечисленных в курсе подготовки для солдат, значатся информаторы WikiLeaks Эдвард Сноуден и Челси Мэннинг, а также Нидаль Хасан и Аарон Алексис, совершившие массовые убийства американских военнослужащих. В перечне оказался и генерал в отставке Дэвид Петреус, раскрывший в своей биографии госсекреты США.В статусе госсекретаря Клинтон использовала для правительственной переписки персональную почту, а не более защищенный сервер, отметило издание. По данным ФБР, конфиденциальные сведения могли стать достоянием общественности.Лекцию об угрозах нацбезопасности прочитали военнослужащим базы Fort Leonard Wood в штате Миссури. Курс был подготовлен Главным управлением сухопутных войск США. Напомним, что после обнародования информации о письмах Клинтон в Америке разгорелся скандал. Политик передала властям содержимое своего сервера, но часть сообщений удалила, заявив, что они были личными. В июле 2016 года генпрокурор США Лоретта Линч решила не предъявлять обвинений экс-госсекретарю, хотя Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании намекал на сомнительное содержание "личных писем" демократа.
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Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»