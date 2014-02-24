Хитрая попытка Лукашенко выбить скидку у Москвы

20 января 2017, пятница, 17:15 – ИА СОЧИ-24



Хитрая попытка Лукашенко выбить скидку у Москвы

Эксперты полагают, что реальную, выгодную для Белоруссии альтернативу российской нефти найти нельзя. А заявления лидера страны Александра Лукашенко о необходимости ее поиска – не что иное, как завуалированный способ договориться с Россией о скидке на газ.По словам ведущего аналитика Фонда национальнойэнергетической безопасности Игоря Юшкова, проблема между Россией и Белоруссией кроетсяне в нефтяной, а в газовой сфере. Ведь до сих пор Минску и Москве не удается договориться,сколько Белоруссия должна платить за голубое топливо."Во многом это не реальный поиск альтернативы, а некийсигнал России, что надо искать пути компромисса, договариваться, прежде всего, погазу, на самом деле", – цитирует аналитика Life.ru. Эксперт напомнил, что с 2016 года страна сталаплатить меньше, чем прописано в контракте.Белоруссия объяснила снижение оплаты тем, что в межправительственном соглашении от 2011 года написано, что если Россия и Европавыходят на равные доходы по газу, то для Белоруссии устанавливается неконтрактная, а внутрироссийская цена. Таким образом, Минск задолжал Газпрому порядка400 миллионов долларов. Для нашей страны отказ от поставок нефти в Белоруссиюне стал бы проблемой. "С точки зрения экономики России было бы выгоднонаправить эти объемы на другие маршруты. Там мы продаем по рыночным ценам, абелорусам — по льготным. И никакой экспортной пошлины не взимается, бюджетне получает дополнительных денег", – пояснил Юшков.А вот для Минска отказ от нашей нефти крайненежелателен. Пример тому – опыт страны в 2011 году, когда Белоруссия покупаланефть у Венесуэлы в полтора раза дороже российской. Несмотря на это, президент Белоруссии АлександрЛукашенко заявил, что страна должна искать альтернативуимпорту нефти из России. "Катастрофы нет, но сокращение поставок нефтиот России должно быть замещено альтернативными вариантами", – цитирует главугосударства агентство "БелТа". По егословам, новые маршруты не только проработаны, но и испытаны. Среди них —доставка нефти с Черного и Средиземного морей на белорусскиенефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

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