Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители

9 февраля 2017, четверг, 20:29 – ИА СОЧИ-24



Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители

Экс-премьер-министр Украины знает толк в строительстве стен на государственных границах. Арсений Яценюк даже готов поделиться с Дональдом Трампом своим проектом "Стена", который премьеру не удалось реализовать на границе Украины с Россией в 2014 году.Яценюк заверил, что украинский проект намного дешевле иэффективнее того, который американский президент намерен реализовать на границес Мексикой. Экс-премьер даже привел свои собственные расчеты: в США одинкилометр стены будет стоить 10 миллионов долларов, а предлагаемый Яценюком проектв 30, а то и в 40 раз дешевле.За два десятилетия ни одно правительство, ни одна власть невзялись за строительство украинско-российской государственной границы, и тольков 2014 году этот проект начал воплощать возглавляемое Яценюком правительство,похвастался бывший глава кабмина."К величайшему сожалению, финансирование в связи с тем,что я не премьер-министр, существенно уменьшено. Но больше 10 процентов этихработ мы сделали", – заявил Яценюк.Проект "Стена", или "Европейский вал" – комплекс фортификационныхсооружений, который по замыслу Киевадолжен повысить уровень безопасности на границе Украины и России, котораяявляется самой длинной в Европе (1974 километра по суше, 321 километр по морю).Он был презентован Арсением Яценюком на заседании Кабинета Министров 3 сентября2014 года, но с тех пор строительство не сильно продвинулось из-за отсутствиядолжного финансирования. Изначально планировалось создать два оборонных рубежа,полторы тысячи километров траншей и ходов соединения, свыше восьми тысяч окоповдля техники и четыре тысячи блиндажей. В мире накоплен немалый опыт по строительству стен награницах. Израиль защитил свои рубежи от террористов практически по всему периметру,Саудовская Аравия в 2014 году начала возводить укрепления на границе с Ираком.Северная и Южная Кореи разделены гигантской стеной, такое же мощное укреплениеесть и на границе Индии и Пакистана, Греция и Турция также обезопасили себястроительством пограничной стены. 25 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписалуказ об охране государственной границы, по которому должно начатьсястроительство стены на границе с Мексикой. Вопрос о сроках и цене строительствапока не решен. Общая протяженность границы двух стран – 3145 километров, ночастично стена между странами уже существует. Сегодня длина заградительныхсооружений, которые начали возводить еще при Джордже Буше-младшем, немногим превышаеттысячу километров.

СОЧИ 24