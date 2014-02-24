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Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители
9 февраля 2017, четверг, 20:29 – ИА СОЧИ-24
Яценюк заверил, что украинский проект намного дешевле и
эффективнее того, который американский президент намерен реализовать на границе
с Мексикой. Экс-премьер даже привел свои собственные расчеты: в США один
километр стены будет стоить 10 миллионов долларов, а предлагаемый Яценюком проект
в 30, а то и в 40 раз дешевле.
За два десятилетия ни одно правительство, ни одна власть не
взялись за строительство украинско-российской государственной границы, и только
в 2014 году этот проект начал воплощать возглавляемое Яценюком правительство,
похвастался бывший глава кабмина.
"К величайшему сожалению, финансирование в связи с тем,
что я не премьер-министр, существенно уменьшено. Но больше 10 процентов этих
работ мы сделали", – заявил Яценюк.
Проект "Стена", или "Европейский вал" – комплекс фортификационных
сооружений, который по замыслу Киева
должен повысить уровень безопасности на границе Украины и России, которая
является самой длинной в Европе (1974 километра по суше, 321 километр по морю).
Он был презентован Арсением Яценюком на заседании Кабинета Министров 3 сентября
2014 года, но с тех пор строительство не сильно продвинулось из-за отсутствия
должного финансирования. Изначально планировалось создать два оборонных рубежа,
полторы тысячи километров траншей и ходов соединения, свыше восьми тысяч окопов
для техники и четыре тысячи блиндажей. В мире накоплен немалый опыт по строительству стен на
границах. Израиль защитил свои рубежи от террористов практически по всему периметру,
Саудовская Аравия в 2014 году начала возводить укрепления на границе с Ираком.
Северная и Южная Кореи разделены гигантской стеной, такое же мощное укрепление
есть и на границе Индии и Пакистана, Греция и Турция также обезопасили себя
строительством пограничной стены. 25 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал
указ об охране государственной границы, по которому должно начаться
строительство стены на границе с Мексикой. Вопрос о сроках и цене строительства
пока не решен. Общая протяженность границы двух стран – 3145 километров, но
частично стена между странами уже существует. Сегодня длина заградительных
сооружений, которые начали возводить еще при Джордже Буше-младшем, немногим превышает
тысячу километров.
Источник:
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