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Хорошавин попросил в СИЗО турник
22 февраля 2017, среда, 16:15 – ИА СОЧИ-24
Известно, что Хорошавин
все свое свободное время посвящает спорту, не хватает ему только
турника. Посетивший его председатель областной общественной
наблюдательной комиссии (ОНК) Юрий Сироткин отметил, что экс-губернатор прекрасно
себя чувствует, как душевно, так и физически.
По его словам, бывший
чиновник ни в чем не нуждается. "Во время моего визита я не застал его в
камере, он был в прогулочном дворике, отжимался и выполнял силовые упражнения.
Пожаловался лишь на неоснащенность территории изолятора спортивными снарядами",
– цитирует Сироткина Life.ru.
Председатель областного
ОНК рассказал, что Хорошавин обратился к руководителю СИЗО с просьбой
установить турник в прогулочном дворике. Его обращение уже находится на
рассмотрении у начальства.
Отметим,
22 февраля в Южно-Сахалинске суд оставил без изменения меру пресечения экс-губернатору области. Хорошавин по-прежнему под стражей вопреки ходатайству адвокатов о домашнем аресте. Следующее
заседание состоится в начале марта.
Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года и снят с поста главы региона
в связи с утратой доверия. Экс-губернатора и его сообщников обвиняют в
получении взяток на 522 миллиона рублей.
Источник:
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