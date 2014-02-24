Художник-аферист выманивал у девушек "голые" фото и выкладывал в Сеть

15 февраля 2017, среда, 17:13 – ИА СОЧИ-24



Художник-аферист выманивал у девушек "голые" фото и выкладывал в Сеть

Аферист из Москвы четыре года выдает себя за художника, специализирующегося на картинах в стиле "Ню". Жертвами мошенника стали 200 девушек.В Москве разгорелсяскандал, связанный с обнаженными фотографиями жертв 32-летнего аферистаЮрия Иванова, выдающего себя за художника. Мужчина также называл себятакими псевдонимами, как Ручной, Бруталов, Листопадов, Акрилов или Паинтов.Злоумышленник регистрировалсяв Сети под разными фамилиями и размещал объявления о поискенатурщиц из любого города для картин в стиле гиперреализма. Главным условиемдля прохождения кастинга являлась готовность полностью раздеться, передает РЕНТВ. Он убеждал, что умеет рисовать даже через скайп.Аферист нескупился на обещания. Доверчивым жертвам он обещал деньги и славу.Обманутые девушки высылали мужчине фотографии в обнаженном виде.Псевдо-художник отправлял их в черный список, а их голые фотопоявлялись в интернете в открытом доступе.Одной из своихжертв Иванов обещал "поездку на выставку собственных картин в Италиии почти 300 тысяч рублей" за согласие раздеться ради искусства. "Ну я тебяраздену… я пишу только в определенном стиле, в любом другомя не берусь. Мне нравится нью-арт, слегка фантазийный. Например,обнаженная девушка-лиана, ноги уходят в корни дерева", – уговаривалдевушку мошенник.Мужчина выкладывал в Сетьпримеры чужих работ, выдавая их за свои. Кроме того, согласноинформации в Сети, Юрий занимается и продажей чужих картин.Всего число жертвхудожника-афериста составляет две сотни человек. Теперь девушки намерены писатьзаявление в полицию на мужчину, чтобы наказать мошенника.

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