|16 февраля, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Художник-аферист выманивал у девушек "голые" фото и выкладывал в Сеть
15 февраля 2017, среда, 17:13 – ИА СОЧИ-24
В Москве разгорелся
скандал, связанный с обнаженными фотографиями жертв 32-летнего афериста
Юрия Иванова, выдающего себя за художника. Мужчина также называл себя
такими псевдонимами, как Ручной, Бруталов, Листопадов, Акрилов или Паинтов.
Злоумышленник регистрировался
в Сети под разными фамилиями и размещал объявления о поиске
натурщиц из любого города для картин в стиле гиперреализма. Главным условием
для прохождения кастинга являлась готовность полностью раздеться, передает РЕН
ТВ. Он убеждал, что умеет рисовать даже через скайп.
Аферист не
скупился на обещания. Доверчивым жертвам он обещал деньги и славу.
Обманутые девушки высылали мужчине фотографии в обнаженном виде.
Псевдо-художник отправлял их в черный список, а их голые фото
появлялись в интернете в открытом доступе.
Одной из своих
жертв Иванов обещал "поездку на выставку собственных картин в Италии
и почти 300 тысяч рублей" за согласие раздеться ради искусства. "Ну я тебя
раздену… я пишу только в определенном стиле, в любом другом
я не берусь. Мне нравится нью-арт, слегка фантазийный. Например,
обнаженная девушка-лиана, ноги уходят в корни дерева", – уговаривал
девушку мошенник.
Мужчина выкладывал в Сеть
примеры чужих работ, выдавая их за свои. Кроме того, согласно
информации в Сети, Юрий занимается и продажей чужих картин.
Всего число жертв
художника-афериста составляет две сотни человек. Теперь девушки намерены писать
заявление в полицию на мужчину, чтобы наказать мошенника.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.