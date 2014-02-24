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Художник-аферист выманивал у девушек "голые" фото и выкладывал в Сеть

15 февраля 2017, среда, 17:13 – ИА СОЧИ-24

Художник-аферист выманивал у девушек "голые" фото и выкладывал в Сеть
Художник-аферист выманивал у девушек "голые" фото и выкладывал в Сеть
Аферист из Москвы четыре года выдает себя за художника, специализирующегося на картинах в стиле "Ню". Жертвами мошенника стали 200 девушек.
В Москве разгорелся
скандал, связанный с обнаженными фотографиями жертв 32-летнего афериста
Юрия Иванова, выдающего себя за художника. Мужчина также называл себя
такими псевдонимами, как Ручной, Бруталов, Листопадов, Акрилов или Паинтов.
Злоумышленник регистрировался
в Сети под разными фамилиями и размещал объявления о поиске
натурщиц из любого города для картин в стиле гиперреализма. Главным условием
для прохождения кастинга являлась готовность полностью раздеться, передает РЕН
ТВ. Он убеждал, что умеет рисовать даже через скайп.
Аферист не
скупился на обещания. Доверчивым жертвам он обещал деньги и славу.
Обманутые девушки высылали мужчине фотографии в обнаженном виде.
Псевдо-художник отправлял их в черный список, а их голые фото
появлялись в интернете в открытом доступе.
Одной из своих
жертв Иванов обещал "поездку на выставку собственных картин в Италии
и почти 300 тысяч рублей" за согласие раздеться ради искусства. "Ну я тебя
раздену… я пишу только в определенном стиле, в любом другом
я не берусь. Мне нравится нью-арт, слегка фантазийный. Например,
обнаженная девушка-лиана, ноги уходят в корни дерева", – уговаривал
девушку мошенник.
Мужчина выкладывал в Сеть
примеры чужих работ, выдавая их за свои. Кроме того, согласно
информации в Сети, Юрий занимается и продажей чужих картин.
Всего число жертв
художника-афериста составляет две сотни человек. Теперь девушки намерены писать
заявление в полицию на мужчину, чтобы наказать мошенника.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:46
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вчера, 21:45
Трамп нашел замену сбежавшему советнику

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вчера, 21:45
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вчера, 21:14
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

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вчера, 20:46
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вчера, 20:30
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