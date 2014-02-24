Хулиганы сожгли внедорожник на северо-западе Москвы
23 января 2017, понедельник, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Хулиганы сожгли внедорожник на северо-западе Москвы
Камера наблюдения, установленная на подъезде одного из жилых домов по улице Свободы на северо-западе Москвы сняла, как двое молодых людей поджигают внедорожник Mazda CX-7. При этом для успешного осуществления своего плана хулиганам потребовались две попытки. В первый раз огонь с облитого бензином картона не смог перекинуться на автомобиль. Тогда один из молодых людей принес бумагу и попытка поджога повторилась. На этот раз внедорожник загорелся, а хулиганы сбежали. Используя видео с камеры наблюдения полицейские задержали злоумышленников. Молодые люди находятся в камере предварительного заключения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Запись с действиями поджигателей опубликовал портал Life.ru.
Одна из основательниц украинского феминистического движения объявила о его распаде. Яна Жданова утверждает, что Femen не существует еще с 2015 года, а сегодняшние мероприятия активисток имеют одиночный характер,..»
Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт..»
В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»
Одна из основательниц украинского феминистического движения объявила о его распаде. Яна Жданова утверждает, что Femen не существует еще с 2015 года, а сегодняшние мероприятия активисток имеют одиночный характер,..»
Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт..»
В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»