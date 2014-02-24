Хулиганы сожгли внедорожник на северо-западе Москвы

23 января 2017, понедельник, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Хулиганы сожгли внедорожник на северо-западе Москвы

Камера наблюдения, установленная на подъезде одного из жилых домов по улице Свободы на северо-западе Москвы сняла, как двое молодых людей поджигают внедорожник Mazda CX-7. При этом для успешного осуществления своего плана хулиганам потребовались две попытки. В первый раз огонь с облитого бензином картона не смог перекинуться на автомобиль. Тогда один из молодых людей принес бумагу и попытка поджога повторилась. На этот раз внедорожник загорелся, а хулиганы сбежали. Используя видео с камеры наблюдения полицейские задержали злоумышленников. Молодые люди находятся в камере предварительного заключения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Запись с действиями поджигателей опубликовал портал Life.ru.

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