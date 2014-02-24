

Причину смерти двух школьниц в Москве нашли в соцсетях сегодня, 11:30 За одну недель в Москве свели счеты с жизнью две 14-летние школьницы..»

В убийстве посла Карлова замешана российская путана сегодня, 11:29 В Турции арестовали россиянку, которая может быть причастна к убийству российского посла Андрея Карлова. Известно, что девушка, общавшаяся с застрелившим дипломата Мевлютом Алтынташем, работала в сфере секс-услуг...»

Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом сегодня, 11:01 Президент Украины Петр Порошенко сообщил об "историческом моменте" – по его словам, страна готова предоставить в Международном суде ООН в Гааге доказательства "преступлений России". Киев считает, что Москва нарушила две конвенции...»

Мужчина попал под поезд в Подмосковье сегодня, 10:44 Ранним утром 6 марта на станции Быково Казанского направления Московской железной дороги под поезд попал молодой человек, передает агентство городских новостей "Москва"..»



В Европе сочли крымский вопрос решенным сегодня, 10:31 Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать"...»

Война в Донбассе ударила по кошельку Абрамовича сегодня, 10:30 Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод...»

Чехия бьет тревогу из-за отмены виз для Украины сегодня, 09:58 Ряд членов Евросоюза планирует заблокировать инициативу о предоставлении жителям Украины безвизового режима. Они боятся, что такой шаг спровоцирует рост нелегальной миграции во многих странах...»

Осужденной за репост воспитательнице отменили приговор сегодня, 09:46 Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru"..»