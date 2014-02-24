Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом
6 марта 2017, понедельник, 11:01 – ИА СОЧИ-24
Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об "историческом моменте" – по его словам, страна готова предоставить в Международном суде ООН в Гааге доказательства "преступлений России". Киев считает, что Москва нарушила две конвенции. На протяжении нескольких лет украинские политики упорно предъявляют России самые разные обвинения и грозятся предоставить "железные" доказательства своих слов. В очередной раз с подобным заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко."Исторический момент: 6 марта Украина представит доказательства преступлений России в Международном суде ООН в Гааге. Правда сильнее оружия!", – написал украинские лидер на своей странице в Twitter. Сами слушания по поданному Киевом иску запланированы 6 марта. Петр Порошенко не смог сдержаться и похвастался и самим началом процесса и якобы наличием каких-либо доказательств его обвинений за несколько часов до начала разбирательства. Украинская сторона обвиняет Россию в нарушении двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает Russia Today. Многие комментаторы сочли подобный выбор обвинений сознательным издевательством, ведь именно на Украине государственной поддержкой пользуются националистические организации, зачастую откровенно нацистского толка, а общественное мнение склоняют к поддержке боевиков, если они действуют против России и ее граждан.Отметим, днем ранее Петр Порошенко уже выступал с антироссийскими заявлениями. "Есть только одно время и одно место для того, чтобы противостоять российском реваншизму.. Время – сейчас. Место – Украина", – написал он. Что украинский лидер имел ввиду под реваншизмом в сообщении не уточняется.
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил об "историческом моменте" – по его словам, страна готова предоставить в Международном суде ООН в Гааге доказательства "преступлений России". Киев считает, что Москва нарушила две конвенции...»
Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать"...»
Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод...»
Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru"..»