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Хвастуна Порошенко поймали на вранье

11 февраля 2017, суббота, 13:30 – ИА СОЧИ-24

Хвастуна Порошенко поймали на вранье
Хвастуна Порошенко поймали на вранье
Эксперт в области современного вооружения Игорь Коротченко рассказал об истинном значении заявления президента Украины Петра Порошенко о создании новой ракеты. Специалист уверен, что это не что иное, как пиар-ход официального Киева.
Заявление Петра Порошенко о разработке новых ракет стало неожиданность для многих экспертов в области военного дела. Так,
главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что президент Украины блефует, когда сообщает об очередном технологическом прорыве.По его словам, слова Порошенко следует считать своего рода пиар-ходом. Специалист напомнил, что политик неоднократно заявлял о том, что армия Украины – самая сильная в Европе. "В действительности же мы помним, что спустя 100 лет после Первой мировой войны, где использовались пулеметы Максима, украинская армия вновь стала их использовать в операциях в Донбассе", – цитирует Коротченко телеканал "Звезда".Специалист выразил мнение, что сообщения о создании новой ракеты – очередной военно-технический блеф Киева. "Это лишний раз подчеркивает потенциал ОПК Украины, который сейчас не способен дать украинским ВС современные образцы оружия", – добавил Коротченко.Эксперт добавил, что Украина до сих пор использует технику, которая была создана во времена Советского Союза. По мнению Коротченко, пока о какой-то массовой модернизации речи идти не может. Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил о создании новой ракеты на своей странице в социальной сети Facebook. Политик заявил, что образец современного вооружения позволяет выпускать по 20 снарядов за половину секунды.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 15:46
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вчера, 14:44
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вчера, 13:15
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