Хвастуна Порошенко поймали на вранье

11 февраля 2017, суббота, 13:30 – ИА СОЧИ-24



Хвастуна Порошенко поймали на вранье

Эксперт в области современного вооружения Игорь Коротченко рассказал об истинном значении заявления президента Украины Петра Порошенко о создании новой ракеты. Специалист уверен, что это не что иное, как пиар-ход официального Киева.Заявление Петра Порошенко о разработке новых ракет стало неожиданность для многих экспертов в области военного дела. Так,главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что президент Украины блефует, когда сообщает об очередном технологическом прорыве.По его словам, слова Порошенко следует считать своего рода пиар-ходом. Специалист напомнил, что политик неоднократно заявлял о том, что армия Украины – самая сильная в Европе. "В действительности же мы помним, что спустя 100 лет после Первой мировой войны, где использовались пулеметы Максима, украинская армия вновь стала их использовать в операциях в Донбассе", – цитирует Коротченко телеканал "Звезда".Специалист выразил мнение, что сообщения о создании новой ракеты – очередной военно-технический блеф Киева. "Это лишний раз подчеркивает потенциал ОПК Украины, который сейчас не способен дать украинским ВС современные образцы оружия", – добавил Коротченко.Эксперт добавил, что Украина до сих пор использует технику, которая была создана во времена Советского Союза. По мнению Коротченко, пока о какой-то массовой модернизации речи идти не может. Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил о создании новой ракеты на своей странице в социальной сети Facebook. Политик заявил, что образец современного вооружения позволяет выпускать по 20 снарядов за половину секунды.

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