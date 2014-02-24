Игривый кот подружился с мойщиками окон

Озорной кот по кличке Гиннесс обожает играть с промышленными альпинистами в тот момент, когда они моют окна. Чтобы повеселиться со своими друзьями из клининговой службы, пушистому питомцу приходится ждать полтора года. Как рассказала хозяйка Гиннесса, ее питомец впервые познакомился с мойщиками окон, когда был совсем маленьким. Малышу так понравилось играть с ними, что теперь он по полтора года ждет прихода рабочих. Женщина опубликовала на своей страничке в Instagram видео, где собрала лучшие моменты забав Гиннесса и промышленных альпинистов. На кадрах видно, с каким удовольствием мужчины подыгрывают коту, специально двигая валики так, чтобы он мог поймать их. Трогательный ролик уже собрал более 125 тысяч просмотров и множество комментариев пользователей.
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Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»
Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»