Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки

В Сети набирает популярность необычное видео с участием птиц. На записи индюки, словно в трансе, нарезают круги вокруг мертвой кошки. Ролик, снятый в парке американского Бостона, снял и опубликовал у себя в Twitter один из пользователей. За сутки эта запись собрала 39 тысяч ретвитов и 63 тысячи лайков. На кадрах видно, как стая индюков методично нарезает круги около лежащей в центре мертвой кошки. Зрелище очень напоминает некий шаманский обряд, и складывается ощущение, будто птицы хотят оживить пушистое животное. "Эти индюки пытаются подарить кошке десятую жизнь", – иронично заметил автор видео.
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Мэр города Карамюрсель (Турция) Измаил Илдырим прыгнул в воду ради спасения дайвера. Политик решился на отважный поступок во время проходившей в порту официальной церемонии памяти жертв крушения парома в 1958 году...»
Стали известны подробности со съемок двух новых выпусков программы "Первого канала" "Пусть говорят" со скандально известной ульяновской студенткой Дианой Шурыгиной. Ими поделились участники предстоящих шоу...»
В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном...»