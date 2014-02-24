Индусов уличили в сбросе экскрементов с самолетов

Индийский суд по вопросам экологии приговорил к штрафу авиакомпании, разрешающие экипажу своих лайнеров сбрасывать экскременты во время полета. Размер пени за каждый случай правонарушения составит 50 тысяч рупий (примерно 45 тысяч рублей). Проживающий в южной части Дели отставной генерал-лейтенант Сатванта Сингха Дахийя обратился в суд с жалобой на то, что двор его дома каждое утро оказывается покрыт человеческими экскрементами. Как выяснилось, ряд самолетов при выполнении рейсов сбрасывают отходы непосредственно над местом, где проживает бывший военный."Неделю назад мы обнаружили стены и пол нашей террасы запятнанными большими кучами человеческого мусора, сброшенного с самолета, следующего ночным рейсом в сторону международного аэропорта имени Индиры Ганди. В последний раз это произошло в октябре, нам пришлось потратить 50 тысяч рупий на то, чтобы покрасить экстерьер двора", цитирует Дахийю The Hindustan Times.Ранее старший-инженер эколог снял со стен дома потерпевшего следы мусора для дальнейшей экспертизы. Отставной генерал-лейтенант заявил, что "это, очевидно, экскременты, но их происхождение неизвестно".Теперь же проверка заполненности сливных баков самолета будет возложена на службы аэропорта. Бывший военный предложил создать специальную "горячую линию" для людей с похожими проблемами. По его словам, потерпевшие смогут напрямую жаловаться суду на обнаружение на своем участке человеческих экскрементов.
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В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»