Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника
20 января 2017, пятница, 09:29 – ИА СОЧИ-24
Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника
Инкассаторы подверглись вооруженному нападению в подмосковных Химках. В результате ограбления один из них погиб. Нападение произошло 20 января 2017 года в 00:10 мск рядом с ТЦ "Лига" на Ленинградском шоссе после инкассации одной из торговых точек, сообщили Dni.Ru в пресс-службе Следственного комитета России. Неизвестный несколько раз выстрелил из ружья в сотрудника охранного предприятия и скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Второй инкассатор не пострадал. По данным ведомства, ему "удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денежных средств"."Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления и лица, его совершившего", – заявили в пресс-службе СКР. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с разбоем", "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и "Незаконное ношение огнестрельного оружия", Ранее сообщалось, что злоумышленник выстрелил охраннику прямо в голову. В Сети было опубликовано видео с место преступления.Напомним, что в сентябре 2016 года нападению подвергся автомобиль инкассаторов Альфа-банка. Налетчики похитили около одного миллиона рублей и служебный пистолет.
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