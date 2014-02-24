Иностранца убили в Москве из-за 50 тысяч

Выяснились новые подробности жестокого убийства гражданина Китая возле столичного торгового центра "Москва". По предварительной информации, целью злоумышленников стали деньги мужчины. "Накануне вечером в полицию из медучреждения поступила информация о том, что к ним с различными травмами был доставлен мужчина. Со слов пострадавшего, возле дома 14 на Тихорецком бульваре на него напали неизвестные, отняли 50 тысяч рублей и скрылись", – цитирует Агентство городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Дав показания полиции, мужчина скончался от полученных травм. По факту убийства организована проверка. Посольство КНР подтвердило гибель гражданина своей страны на юго-востоке Москвы и уже связалось с его родственниками для отправки тела на родину, сообщает РИА Новости. "Пока не подтверждена причина гибели гражданина КНР, российская сторона ведет расследование", – заявил пресс-атташе дипмиссии Гоу Юнхай.Ранее сообщалось, что возле торгово-развлекательного центра "Москва" на юго-востоке города трое неизвестных жестоко избили иностранца. Нападавшие были одеты в черные куртки, также на них были маски. Мужчина был срочно госпитализирован. Медики диагностировали у него перелом шеи, ушибы мягких тканей лица и множественные гематомы. Позже от полученных травм иностранец скончался. По предварительным данным, жертвой нападения оказался 27-летний гражданин Китая Чжао Линьцзе.
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Утром 23 декабря в одним из коллекторов по Поречной улице на юго-востоке Москвы было обнаружено тело 20-летней девушки со множественными ножевыми ранениями. Задержанные по подозрению в совершении преступления молодые люди уже сознались в содеянном...»
Известная американская порноактриса с украинскими корнями Никки Бенц пожаловалась, что ее изнасиловали на съемках фильма для взрослых. Девушка заявила, что во время постельной сцены ее душили, игнорируя протесты...»
Большой ажиотаж в соцсетях вызвал синхронный перевод вопроса британского журналиста, который был адресован Владимиру Путину на проходящей в данный момент ежегодной пресс-конференции. Пользователи узнали знакомый голос из западных фильмов рубежа 80-90-х...»