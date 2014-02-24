Иностранные агенты опасаются сворачивания зарубежного финансирования

26 декабря 2016, понедельник, 20:58 – ИА СОЧИ-24



Иностранные агенты опасаются сворачивания зарубежного финансирования

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто.Джон Кирби выступил с призывом к российским властям отменитьзакон об иностранных агентах. По мнению представителя Госдепа, к 19 декабря в соответствующийреестр занесено 150 организаций, которые не должны восприниматься как предателиРоссии. При этом в США намереваются принять аналогичные законы, действиякоторых распространятся на некоторые российские организации.Агент, ты чей?Вступивший в силу в России в 2012 году закон о некоммерческихорганизациях предписывал включение в реестр иностранных агентов все НКО,получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политическойдеятельностью. Попадание в этот перечень подразумевает для организации ведениеособой отчетности и специальный режим проверок. Информацию о сроках инспекцийроссийский Минюст публикует на своем сайте.В соответствии с изменившимся законодательством часть фондовотказалась от финансирования из-за рубежа. Другие стали работать в новыхусловиях. Те НКО, основными задачами которых были благотворительные иправозащитные цели, просто подстроились под новый нормативный акт. Но и тем, ктоставил своей целью влиять на патриотические настроения в России, новый законоказался на руку. Тем не менее, сразу несколько организаций пожаловались на документ в Европейский суд по правам человека. Однако международный юридический орган несчел это заявление настолько значительным, чтобы рассматривать его вприоритетном порядке.По словам политолога Сергея Маркова, цель закона – сократитьвлияние иностранных государств на политику страны: "Он вообще ничего незапрещает, но он говорит, что если вы НКО и одновременно получаете деньги отиностранных государств или фондов и одновременно занимаетесь политикой, тоесть боретесь за власть, вы обязаны проинформировать об этом российскихграждан. Те, кто выступают против этого закона, делают это по двум причинам:либо они хотят захватить власть в России, в интересах иностранных государств ипротив интересов России, либо они получают западные деньги и хотят ихпограбить".Сейчас, спустя четыре года, в реестре иностранных агентовзначится 150 организаций. Но на слуху только некоторые из них. В основном, те,кому заявлять о своей деятельности важнее, чем работать.Много шума из ничегоСмена обитателей Белого дома довольно часто сопровождаетсяизменениями во внешней политике. Надежды представителей значительной части "проамериканского"сегмента общественных организаций на победу Хиллари Клинтон и фактическоепродолжение политики Барака Обамы не оправдались. Победа Дональда Трампа внесласущественные изменения в расстановку политических сил в США, а перединостранными агентами в России, получающими американское финансирование, вновьвстал вопрос: как работать. Часть сошлась во мнении, что нужно выступатьмаксимально громко, чтобы об их деятельности было слышно через океан, иденежный поток не прекратился.Как оказалось, особенно громкие спекуляции ведутся восновном на тему экологии. На это, к слову, обратил внимания на своей ежегоднойпресс-конференции и Владимир Путин: "Экологические организации иногдаиспользуются нашими конкурентами для того, чтобы "притопить" растущийсегмент, так скажем, инфраструктуры российской. Очень хорошо помню, какиностранные правительства "заряжали" некоторые экологическиеорганизации при строительстве некоторых объектов морской и портовойинфраструктуры. Мы достоверно знали, сколько денег направлено на срыв тех илииных проектов".Так, "Гринпис" подвергал последовательной критикестроительство объектов для Олимпиады в Сочи. Несколько лет назад "Зеленыйпатруль" выступил против крупного химического предприятия, что посчитализаказом от одного их акционеров – держателя небольшого пакета акций.С регулярными громкими заявлениями в СМИ выступает и "Экологическаявахта по Северному Кавказу". Это достаточно радикальное экологическоедвижение на бумаге сохраняет дикую природу и благоприятную окружающую средуСеверо-Кавказского региона, а на деле сообщения СМИ об активистах так или иначесвязаны с задержаниями полицией: незаконно проникли, сломали, испортили… Стоитли говорить, что, по мнению Минюста, "Эковахта" также финансируетсяиз-за рубежа и является иностранным агентом.Также искусственная шумиха поднялась сейчас вокруг строительстваТоминского горнообогатительного завода. Против него выступают активисты движения"СтопГОК". Журналисты и бизнесмены считают, что "псевдоэкологи"преследуют собственные цели, и шум вокруг завода продолжится до следующихвыборов. У истоков движения "СтопГОК", к слову, стоял фонд "За природу",который финансировался норвежским обществом охраны природы, получающим деньгиот нацфонда поддержки демократии из США.

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