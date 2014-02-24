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Инженер Росатома умерла от укола на глазах у дочери

29 декабря 2016, четверг, 14:13 – ИА СОЧИ-24

Инженер Росатома умерла от укола на глазах у дочери
Инженер Росатома умерла от укола на глазах у дочери
Следователи Москвы выясняют обстоятельства смерти 36-летнего инженера НИИ автоматики "Росатом" после укола лидокаина. Лекарство женщине ввели врачи частной скорой помощи, которым она пожаловалась на боли в спине.
Как рассказали родственники погибшей, в день трагедии Юлия вызвала на дом медиков из компании "Веромед". Чтобы снять боль в спине пациентки, врачи вкололи ей лидокаин, даже не спросив, есть ли у нее на него аллергическая реакция. После укола женщине стало плохо. Около часа у пациентки продолжался приступ, после чего медики решили вызвать реанимацию, сообщает Life.ru. Однако спасти Юлию не удалось. "После констатации смерти был вызван наряд полиции и следователи. С врачей взяли объяснение, в котором они указали, что вкололи пациентке препарат "Лидокаин". Вероятнее всего, произошла аллергическая реакция", – рассказал собеседник издания. Свидетелем смерти женщины стала ее маленькая дочка. По словам родных погибшей, ранее Юлии был поставлен диагноз "остеохондроз". При этом врачей женщина посещала нечасто – за четыре года работы в "Росатоме" она даже ни разу не взяла больничный. Тем временем следователи уже допросили медиков, вколовших пациентке лидокаин. В данный момент по факту смерти женщины проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, в конце сентября текущего года сообщалось о том, что пятилетняя девочка умерла после визита к стоматологу. Медики вкололи малышке обезболивающий препарат, после чего ее состояние ухудшилось. Через сутки ребенок скончался. Предварительная причина смерти - криптогенный сепсис, то есть заражение крови, когда по всему организму циркулирует гной.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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