Инженера "Газпрома" нашли мертвым на работе в Москве
31 января 2017, вторник, 10:46 – ИА СОЧИ-24
Инженера "Газпрома" нашли мертвым на работе в Москве
В здании делового центра "Газпрома" в поселении Сосенское в Москве было обнаружено тело инженера корпорации, передает Life.ru. Сообщается, что утром он пришел на работу, а под конец дня был найден мертвым коллегами. Обстоятельства гибели мужчины выясняют сотрудники Следственного комитета и полиции.
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Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»