Иркутский губернатор подаст в суд за новость о своей смерти
27 марта 2017, понедельник, 16:31 – СОЧИ-24
Иркутский губернатор подаст в суд за новость о своей смерти
В администрации Иркутской области опровергли появившуюся в СМИ в понедельник, 27 марта, информацию о якобы кончине губернатора Сергея Левченко. По словам пресс-секретаря главы региона Ирины Алашкевич, его здоровье в полном порядке. "Губернатор Иркутской области Сергей Левченко жив. Находится с рабочим визитом в Москве. Здоровье – в порядке", – приводит РИА Новости слова представителя Левченко. При этом Алашкевич отметила, что глава региона намерен обратиться в правоохранительные органы для выяснения того, кто пустил заведомо ложный слух о его смерти. "Мы будем сейчас искать источник, будем иски в суд подавать", – цитирует пресс-секретаря иркутского губернатора РБК.
Ранее в иркутском издании Newirkutsk появилось сообщение о якобы смерти Сергея Левченко в одной из московских больниц. Издание сослалось на неназванные источники в администрации области. Позже, однако, сообщение было удалено с сайта Newirkutsk.Сергей Левченко занимает пост губернатора Иркутской области с октября 2015 года. По итогам выборов он получил более 56% голосов избирателей.
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