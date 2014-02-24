Иркутского губернатора нашли мертвым в московской больнице
27 марта 2017, понедельник, 15:29 – СОЧИ-24
Иркутского губернатора нашли мертвым в московской больнице
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц в Москве. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщило издание NewIrkutsk. По имеющимся сведениям, NewIrkutsk сообщили о смерти Сергея Левченко в московской больнице, ссылаясь на свои собственные источники информации, которые якобы близки к администрации иркутского губернатора. При этом причина смерти не оглашается. Позже сообщение о смерти политика было удалено со страниц сайта NewIrkutsk. Затем информацию о смерти Левченко распространило издание Сиб.фм. Тем не менее, никаких подтверждающих эти данные сведений до сих пор нет. Официальный портал Иркутской области также хранит молчание.Новость дополняется.
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В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»