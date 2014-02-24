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Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками

3 марта 2017, пятница, 19:44 – ИА СОЧИ-24

Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками
Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками
Пенсионер из Белфаста (Северная Ирландия) Джон Эдвардс, которого заживо закопали в гробу ради социального эксперимента, вернулся с "того света". Мужчина три дня провел под землей ради общения с алкоголиками, наркоманами и потенциальных самоубийц.
На то, чтобы посмотреть,
как пожилой смельчак выходит живым из могилы, собралось посмотреть множество
людей. Когда рабочие снимают крышку гроба, Эдвардс встает в полный рост,
приветствуя публику широкой улыбкой и всем видом показывая, что с ним все
отлично, и эксперимент удался.
Мужчина несколько
секунд демонстрирует собравшимся жест с поднятыми вверх большими пальцами рук,
проявляя свою радость от хорошо проделанной работы. В это время его снимают
фотографы. Затем он выходит из гроба и подходит к встречающей его супруге,
целуя ее. Толпа встречает Эдвардса радостными криками одобрения.
Как писали Dni.ru, смысл эксперимента состоял
в том, чтобы люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и желающие
покончить с собой, алкоголики и наркоманы могли поговорить с человеком из
могилы, пока сами не оказались в гробу.
Эдвардс взял с собой
"на тот свет" Wi-Fi-роутер, видеокамеру, немного одежды и еды,
настольную лампу и книги религиозной тематики. Раз в
несколько часов Джон Эдвардс запускал прямой эфир на своей странице в Facebook и отвечал на вопросы людей, которые зачитывал с
экрана смартфона. Просторный гроб, в которой находился пенсионер, был оборудован вентиляцией.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:15
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке

На Шри-Ланке без объяснения причин задержали девятерых россиян. Сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали паспорта у его сотрудников и гостей в целях "проверки визового режима"...»

вчера, 21:59
Петербуржец отказался платить алименты некрещеной дочери

Житель Санкт-Петербурга Алексей Дятлов оказался должен своей дочери от первого брака алиментов на более чем 650 тысяч рублей..»

вчера, 21:45
Грунтовые воды прорвались в метро через розетку

Очевидцы сняли на видео как из розетки в переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" Московского метрополитена буквально фонтаном хлещет вода..»

вчера, 21:43
Зачем Лукашенко хочет переписать историю

Александр Лукашенко рискует пойти по пути Киева, поддерживая чисто националистическую версию об исключительности белорусской истории. Недавние заявления президента Белоруссии, поддержавшего новый школьный учебник истории, свидетельствуют о недальновидности Лукашенко, полагают эксперты, опрошенные Dni.Ru...»

вчера, 20:59
За зданием бывшего приюта откопали останки 800 детей

На территории бывшего католического приюта в Ирландии было обнаружено массовое захоронение с останками около 800 детей, передает Russia Today..»

вчера, 20:58
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Сербские депутаты чрезвычайно холодно встретили главу европейской дипломатии. В зале парламента Федерику Могерини приветствовали громким свистом, пророссийскими лозунгами и стуком по столам...»

вчера, 20:44
Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов

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