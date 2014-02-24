Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками

3 марта 2017, пятница, 19:44 – ИА СОЧИ-24



Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками

Пенсионер из Белфаста (Северная Ирландия) Джон Эдвардс, которого заживо закопали в гробу ради социального эксперимента, вернулся с "того света". Мужчина три дня провел под землей ради общения с алкоголиками, наркоманами и потенциальных самоубийц.На то, чтобы посмотреть,как пожилой смельчак выходит живым из могилы, собралось посмотреть множестволюдей. Когда рабочие снимают крышку гроба, Эдвардс встает в полный рост,приветствуя публику широкой улыбкой и всем видом показывая, что с ним всеотлично, и эксперимент удался.Мужчина несколькосекунд демонстрирует собравшимся жест с поднятыми вверх большими пальцами рук,проявляя свою радость от хорошо проделанной работы. В это время его снимаютфотографы. Затем он выходит из гроба и подходит к встречающей его супруге,целуя ее. Толпа встречает Эдвардса радостными криками одобрения.Как писали Dni.ru, смысл эксперимента состоялв том, чтобы люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и желающиепокончить с собой, алкоголики и наркоманы могли поговорить с человеком измогилы, пока сами не оказались в гробу.Эдвардс взял с собой"на тот свет" Wi-Fi-роутер, видеокамеру, немного одежды и еды,настольную лампу и книги религиозной тематики. Раз внесколько часов Джон Эдвардс запускал прямой эфир на своей странице в Facebook и отвечал на вопросы людей, которые зачитывал сэкрана смартфона. Просторный гроб, в которой находился пенсионер, был оборудован вентиляцией.

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