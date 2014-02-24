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Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками
3 марта 2017, пятница, 19:44 – ИА СОЧИ-24
На то, чтобы посмотреть,
как пожилой смельчак выходит живым из могилы, собралось посмотреть множество
людей. Когда рабочие снимают крышку гроба, Эдвардс встает в полный рост,
приветствуя публику широкой улыбкой и всем видом показывая, что с ним все
отлично, и эксперимент удался.
Мужчина несколько
секунд демонстрирует собравшимся жест с поднятыми вверх большими пальцами рук,
проявляя свою радость от хорошо проделанной работы. В это время его снимают
фотографы. Затем он выходит из гроба и подходит к встречающей его супруге,
целуя ее. Толпа встречает Эдвардса радостными криками одобрения.
Как писали Dni.ru, смысл эксперимента состоял
в том, чтобы люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и желающие
покончить с собой, алкоголики и наркоманы могли поговорить с человеком из
могилы, пока сами не оказались в гробу.
Эдвардс взял с собой
"на тот свет" Wi-Fi-роутер, видеокамеру, немного одежды и еды,
настольную лампу и книги религиозной тематики. Раз в
несколько часов Джон Эдвардс запускал прямой эфир на своей странице в Facebook и отвечал на вопросы людей, которые зачитывал с
экрана смартфона. Просторный гроб, в которой находился пенсионер, был оборудован вентиляцией.
Источник:
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