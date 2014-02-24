Исаакиевский собор отдадут РПЦ



Умер ученый и политик Алексей Яблоков вчера, 21:14 В Центральной клинической больнице умер известный ученый и политический деятель Алексея Яблоков..»

В Москве в детском центре вспыхнул пожар вчера, 20:45 В детском центре на Кронштадтском бульваре на севере Москвы вспыхнул пожар..»

Борис Джонсон удивил заявлением о России вчера, 20:43 Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»

Савченко скрыла второй список пленных украинцев вчера, 20:29 Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»