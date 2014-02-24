Исаакиевский собор отдадут РПЦ

Власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Русской православной церкви Исаакиевский собор. Организация получит его в безвозмездное пользование."Вопрос решен и по договоренности с патриархом Исаакиевский собор сохранит свои музейные функции", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря губернатора Петербурга Андрея Кибитова. Он добавил, что процесс передачи храма РПЦ будет длительным и потребует подписания соответствующего договора.
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Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»