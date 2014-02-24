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Испанский посол оправдался за грубость в адрес Путина

30 марта 2017, четверг, 12:59 – СОЧИ-24

Испанский посол оправдался за грубость в адрес Путина
Испанский посол оправдался за грубость в адрес Путина
Посол Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне оправдался за свои слова, сказанные в адрес российского президента. Оказывается, проблема была в трудностях перевода – речь дипломата неправильно перевели, а некоторые его высказывания вырвали из контекста.
Дипломат пользовался услугами переводчика, а его высказывания
были неверно интерпретированы и к тому же вырваны из контекста, пишет газета El País со
ссылкой на свои источники в испанском МИДе. На просьбу издания публично прокомментировать
скандальную ситуацию, во внешнеполитическом ведомстве ответили, что "не комментирует
комментарии".
Накануне, 29 марта Москва жестко ответила на заявления посла
Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания
пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве.

В МИДе заявили, что ждут от Мадрида оценки
тому, насколько высказывания дипломата соответствуют целям и задачам испанской
внешней политики. Также на Смоленской площади надеются, что Испания предпримет меры по предотвращению в будущем подобного рода
некорректных заявлений.Председатель комиссии Общественной
палаты России по развитию общественной дипломатии и поддержке
соотечественников за рубежом Елена Сутормина, комментируя высказывания дипломата, заявила: "На наш взгляд, это провокация,
которой должна быть дана соответствующая оценка крупнейших международных
институтов".


Поводом для скандала послужили нелицеприятные высказывания в
адрес России и ее руководителя, которые высокопоставленный дипломат позволил себе 22 марта в
Киеве. Минские договоренности он охарактеризовал как невыполнимые. Дипломат
также назвал идиотами своих соотечественников, воевавших на стороне ДНР и ЛНР, а про Владимира Путина сказал, что президент России ведет страну по пути Советского Союза.

Минские соглашения были одобрены в 2015 году руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате "нормандской
четверки" и подписаны контактной группой, состоящей из представителей
Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.
Документ призван разрешить вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Киев до
сих пор не выполнил взятых на себя обязательств.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:43
"Прямая линия" с Владимиром Путиным перенесена

Владимир Путин в этом году ответит на вопросы граждан в прямом телеэфире не в апреле, как обычно, а позже..»

сегодня, 17:29
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сегодня, 17:14
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В столице водитель такси сбил пешехода..»

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сегодня, 16:44
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Выступая на Международном арктическом форуме Владимир Путин отверг возможность вмешательства России в выборы президента США..»

сегодня, 16:31
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