Испанский посол оправдался за грубость в адрес Путина

30 марта 2017, четверг, 12:59 – СОЧИ-24



Испанский посол оправдался за грубость в адрес Путина

Посол Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне оправдался за свои слова, сказанные в адрес российского президента. Оказывается, проблема была в трудностях перевода – речь дипломата неправильно перевели, а некоторые его высказывания вырвали из контекста.Дипломат пользовался услугами переводчика, а его высказываниябыли неверно интерпретированы и к тому же вырваны из контекста, пишет газета El País соссылкой на свои источники в испанском МИДе. На просьбу издания публично прокомментироватьскандальную ситуацию, во внешнеполитическом ведомстве ответили, что "не комментируеткомментарии".Накануне, 29 марта Москва жестко ответила на заявления послаИспании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседанияпресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве.В МИДе заявили, что ждут от Мадрида оценкитому, насколько высказывания дипломата соответствуют целям и задачам испанскойвнешней политики. Также на Смоленской площади надеются, что Испания предпримет меры по предотвращению в будущем подобного роданекорректных заявлений.Председатель комиссии Общественнойпалаты России по развитию общественной дипломатии и поддержкесоотечественников за рубежом Елена Сутормина, комментируя высказывания дипломата, заявила: "На наш взгляд, это провокация,которой должна быть дана соответствующая оценка крупнейших международныхинститутов".Поводом для скандала послужили нелицеприятные высказывания вадрес России и ее руководителя, которые высокопоставленный дипломат позволил себе 22 марта вКиеве. Минские договоренности он охарактеризовал как невыполнимые. Дипломаттакже назвал идиотами своих соотечественников, воевавших на стороне ДНР и ЛНР, а про Владимира Путина сказал, что президент России ведет страну по пути Советского Союза.Минские соглашения были одобрены в 2015 году руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате "нормандскойчетверки" и подписаны контактной группой, состоящей из представителейУкраины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.Документ призван разрешить вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Киев досих пор не выполнил взятых на себя обязательств.

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