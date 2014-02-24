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Испанского посла отчитали за критику Путина
29 марта 2017, среда, 14:29 – СОЧИ-24
На Смоленской площади полагают, что посол Испании допустил в
своем публичном выступлении неприемлемые высказывания в адрес президента России
Владимира Путина, страны в целом, российско-украинских отношений, а также
перспектив реализации Минских соглашений и урегулирования на востоке Украины.
"Полагаем, что сделав безапелляционные и предвзятые
заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего
официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства
собственной страны", – отмечает МИД
в специальном заявлении.
Москва ждет, что в Мадриде дадут оценку тому, насколько
высказывания их дипломатического агента на Украине соответствуют целям и
задачам испанской внешней политики, и предпримут меры-по предотвращению в
будущем подобного рода некорректных заявлений.
Поводом для ультиматума послужили скандальные высказывания
посла. Выступая 22 марта в Киеве, дипломат позволил себе нелицеприятные слова в
адрес России и ее руководителя. Минские договоренности он и вовсе
охарактеризовал как невыполнимые. Посол также назвал идиотами своих
соотечественников, воевавших на стороне ДНР и ЛНР, а затем вернувшихся в
Испанию.
Минские соглашения были согласованы в феврале 2015 года
руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате "нормандской четверки"
и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России,
ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Документ призван
разрешить вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Киев до сих пор не
выполнил взятых на себя обязательств.
Источник:
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