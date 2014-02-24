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Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо

20 января 2017, пятница, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо
Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо
Выяснились новые подробности гибели бразильской певицы Лоалвы Браз. Исполнительница "Ламбады" была убита при ограблении.
По предварительной информации полиции Рио-де-Жанейро, два злоумышленника ворвались в принадлежавшую певице гостиницу. Угрожая Браз ножом, они забрали около 15 тысяч реалов (4,5 тысячи долларов), фарфоровую посуду и золотой диск, врученный ей за исполнение легендарного хита, передает Globo. Следователи полагают, что налетчики не планировали убивать 64-летнюю артистку, но та стала громко кричать и звать на помощь. Преступники затащили Браз в машину и заживо сожгли ее, после чего устроили пожар в отеле. Стражи порядка уже задержали одного из главных подозреваемых. Им оказался ранее судимый сотрудник гостиницы Уолас Виейра. В ходе следственного эксперимента он показал, как расправлялся с Браз. Напомним, что обгоревшее тело бразильской певицы было найдено в ее машине
Honda Civic
в населенном пункте Сакуарема. Труп обнаружили пожарные, вызванные для ликвидации возгорания автомобиля и мансарды отеля.
Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. Всемирную известность получила, переехав во Францию и став солисткой поп-группы Kaoma. В 1989 году коллектив записал песню "Ламбада", занявшую первые строчки в хит-парадах многих стран.
В последние годы певица проживала в Рио-де-Жанейро, где владела небольшой гостиницей на побережье.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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