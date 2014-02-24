Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо

Выяснились новые подробности гибели бразильской певицы Лоалвы Браз. Исполнительница "Ламбады" была убита при ограблении. По предварительной информации полиции Рио-де-Жанейро, два злоумышленника ворвались в принадлежавшую певице гостиницу. Угрожая Браз ножом, они забрали около 15 тысяч реалов (4,5 тысячи долларов), фарфоровую посуду и золотой диск, врученный ей за исполнение легендарного хита, передает Globo. Следователи полагают, что налетчики не планировали убивать 64-летнюю артистку, но та стала громко кричать и звать на помощь. Преступники затащили Браз в машину и заживо сожгли ее, после чего устроили пожар в отеле. Стражи порядка уже задержали одного из главных подозреваемых. Им оказался ранее судимый сотрудник гостиницы Уолас Виейра. В ходе следственного эксперимента он показал, как расправлялся с Браз. Напомним, что обгоревшее тело бразильской певицы было найдено в ее машине Honda Civic в населенном пункте Сакуарема. Труп обнаружили пожарные, вызванные для ликвидации возгорания автомобиля и мансарды отеля. Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. Всемирную известность получила, переехав во Францию и став солисткой поп-группы Kaoma. В 1989 году коллектив записал песню "Ламбада", занявшую первые строчки в хит-парадах многих стран. В последние годы певица проживала в Рио-де-Жанейро, где владела небольшой гостиницей на побережье.
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