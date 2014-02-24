Испуганные пчелы ухают от страха

17 февраля 2017, пятница, 16:00 – ИА СОЧИ-24



Испуганные пчелы ухают от страха

Ученые выяснили, что пчелы ухают, когда испытывают страх. Для этого исследователи "пугали" насекомых в течение года.На характерный звук, похожий на уханье, они обращаливнимание и раньше. Однако понять, что именно он означает, им удалось лишьнедавно.В 1950-е годы высказывалось предположение о том, что уханье,представляющее собой вибрации определенной частоты, – это просьба насекомых поделитьсяедой. Такая догадка пришла ученым в голову, поскольку они часто наблюдали подобныевибрации, когда пчелы обменивались пищей, сообщает журнал PLoSONE.Также выдвигалась идея о том, что звук используетсятак же, как стоп-сигнал, сообщающий другой пчеле, что не стоит лететь за пыльцойтуда, куда она собралась.Благодаря последнемуисследованию, ученые все-таки выяснили, что ухают пчелы, когда напуганыили удивлены. Опыты проводились в течение года в искусственных условиях.Исследователи разместилив двух ульях акселерометры и камеры, которые отслеживали перемещение пчел.Оказалось, что насекомые ухают 6–7 раз в минуту. Чаще всего это происходило, когдаони врезались друг в друга или когда наблюдатели трясли улей. Теперь ученые собираются выяснить,ухают ли нервничающие пчелы чаще спокойных.Как писали Dni.ru,японские ученые из Национального института передовых технологий и наукразработали беспилотные дроны, которые смогут компенсировать уменьшениепопуляции пчел в мире. Роботы будут опылять цветковые растения вместовымирающих насекомых. Ученые подчеркнули, что их разработка не предназначенадля полной замены пчел.

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