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Испуганные пчелы ухают от страха
17 февраля 2017, пятница, 16:00 – ИА СОЧИ-24
На характерный звук, похожий на уханье, они обращали
внимание и раньше. Однако понять, что именно он означает, им удалось лишь
недавно.
В 1950-е годы высказывалось предположение о том, что уханье,
представляющее собой вибрации определенной частоты, – это просьба насекомых поделиться
едой. Такая догадка пришла ученым в голову, поскольку они часто наблюдали подобные
вибрации, когда пчелы обменивались пищей, сообщает журнал PLoS
ONE.
Также выдвигалась идея о том, что звук используется
так же, как стоп-сигнал, сообщающий другой пчеле, что не стоит лететь за пыльцой
туда, куда она собралась.
Благодаря последнему
исследованию, ученые все-таки выяснили, что ухают пчелы, когда напуганы
или удивлены. Опыты проводились в течение года в искусственных условиях.
Исследователи разместили
в двух ульях акселерометры и камеры, которые отслеживали перемещение пчел.
Оказалось, что насекомые ухают 6–7 раз в минуту. Чаще всего это происходило, когда
они врезались друг в друга или когда наблюдатели трясли улей. Теперь ученые собираются выяснить,
ухают ли нервничающие пчелы чаще спокойных.Как писали Dni.ru,
японские ученые из Национального института передовых технологий и наук
разработали беспилотные дроны, которые смогут компенсировать уменьшение
популяции пчел в мире. Роботы будут опылять цветковые растения вместо
вымирающих насекомых. Ученые подчеркнули, что их разработка не предназначена
для полной замены пчел.
Источник:
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