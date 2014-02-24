ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Испуганные военные скрывают от Терезы Мэй сломанные подлодки

10 февраля 2017, пятница, 10:28 – ИА СОЧИ-24

Испуганные военные скрывают от Терезы Мэй сломанные подлодки
Испуганные военные скрывают от Терезы Мэй сломанные подлодки
По неофициальной информации, все семь подводных лодок Великобритании по разным причинам вышли из строя. Однако военные не спешат докладывать об этом премьер-министру Терезе Мэй, опасаясь ее гнева.
По словам знакомого с ситуацией источника, у трех новейших британских военных подлодок типа Astute, на которые было потрачено около 1,2 миллиона фунтов стерлингов из госбюджета, постоянно возникают проблемы технического характера. А четыре более старые субмарины типа Trafalgar "на последнем издыхании", сообщает The Sun. Все семь подлодок в настоящее время не способны выполнять боевые задачи. Так, на пяти из них устраняют неполадки, а новейшая субмарина Ambush отправлена на ремонт после столкновения с танкером в районе Гибралтара. Лишь Astute остается в море, однако она будет готова к боевому дежурству лишь через несколько недель. Фактически, подчеркивает издание, на данный момент ни одна из субмарин не может защитить Великобританию от военной угрозы с моря, в том числе от действий российских подлодок в Северном море. При этом руководство Минобороны утаивает информацию о неполадках субмарин, опасаясь гневной реакции премьер-министра страны Терезы Мэй.
Напомним, более половины британцев на народном референдуме проголосовало за выход из Евросоюза. В результате премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, его место заняла Тереза Мэй.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В России планируют ввести налог на пенсию

Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат...»

сегодня, 21:28
Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы"

Опоздавший к вылету пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск избил сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля...»

сегодня, 21:28
На юге Филиппин произошло землетрясение

В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард

В конце 2016 года сотрудники УБЭП УМВД по Калининградской области изъяли продукцию "Балтийской табачной фабрики" на почти миллиард рублей, передает сайт "Комсомольская правда"..»

сегодня, 20:59
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»

сегодня, 20:46
Россиянка рвет блузки пышной грудью

Онлайн-модель из Санкт-Петербурга Саманта Ли поразила пользователей Сети своими необычными способностями. Благодаря объемной груди девушка может разорвать блузку, не притрагиваясь к ней руками...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В России планируют ввести налог на пенсию

Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат...»

сегодня, 21:28
Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы"

Опоздавший к вылету пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск избил сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля...»

сегодня, 21:28
На юге Филиппин произошло землетрясение

В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард

В конце 2016 года сотрудники УБЭП УМВД по Калининградской области изъяли продукцию "Балтийской табачной фабрики" на почти миллиард рублей, передает сайт "Комсомольская правда"..»

сегодня, 20:59
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»

сегодня, 20:46
Россиянка рвет блузки пышной грудью

Онлайн-модель из Санкт-Петербурга Саманта Ли поразила пользователей Сети своими необычными способностями. Благодаря объемной груди девушка может разорвать блузку, не притрагиваясь к ней руками...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.