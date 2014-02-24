Испуганные военные скрывают от Терезы Мэй сломанные подлодки

10 февраля 2017, пятница, 10:28 – ИА СОЧИ-24



Испуганные военные скрывают от Терезы Мэй сломанные подлодки

По неофициальной информации, все семь подводных лодок Великобритании по разным причинам вышли из строя. Однако военные не спешат докладывать об этом премьер-министру Терезе Мэй, опасаясь ее гнева.По словам знакомого с ситуацией источника, у трех новейших британских военных подлодок типа Astute, на которые было потрачено около 1,2 миллиона фунтов стерлингов из госбюджета, постоянно возникают проблемы технического характера. А четыре более старые субмарины типа Trafalgar "на последнем издыхании", сообщает The Sun. Все семь подлодок в настоящее время не способны выполнять боевые задачи. Так, на пяти из них устраняют неполадки, а новейшая субмарина Ambush отправлена на ремонт после столкновения с танкером в районе Гибралтара. Лишь Astute остается в море, однако она будет готова к боевому дежурству лишь через несколько недель. Фактически, подчеркивает издание, на данный момент ни одна из субмарин не может защитить Великобританию от военной угрозы с моря, в том числе от действий российских подлодок в Северном море. При этом руководство Минобороны утаивает информацию о неполадках субмарин, опасаясь гневной реакции премьер-министра страны Терезы Мэй.Напомним, более половины британцев на народном референдуме проголосовало за выход из Евросоюза. В результате премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, его место заняла Тереза Мэй.

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