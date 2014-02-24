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Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией
22 февраля 2017, среда, 14:31 – ИА СОЧИ-24
На
этот раз Порошенко вспомнил о российском военном контингенте в Приднестровье и
назвал его одной из угроз для Украины. "Он
тоже, по моему глубокому убеждению, может в любое время быть
использован для атаки на наши территории и угрожает нашим
границам", – сказал президент на встрече с руководством вооруженных
сил Украины.
Не
преминул Порошенко также обвинить Россию в наращивании военного
присутствия в Крыму и сделал вывод: "Угроза полномасштабной войны
со стороны России никуда не делась". Помимо этого, он призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми к любым сюрпризам
со стороны Москвы.
Украинский лидер также сделал реверанс в сторону Европы. Он заявил, что Киев приветствует усилия
НАТО по укреплению восточного фланга альянса. "Украина безоговорочно
поддерживает и приветствует усилия НАТО об усилении восточного фланга
альянса, защиты его стран-членов", – сказал он. Между тем накануне
в интервью телеканалу "Звезда" греческий журналист Афанасий
Авгеринос заявил, что Евросоюз не может больше помогать Украине, о чем Брюссель
уже предупредил Петра Порошенко. Репортер подчеркнул, что европейские лидеры,
поддержавшие украинский курс после Майдана, не хотят брать на себя ответственность за кризис в стране.
В последние
дни Порошенко сделал немало заявлений в адрес Москвы. 7 февраля он обвинил
руководство России в ненависти к Украине. В частности, по мнению украинского
лидера, президент России Владимир Путин "глубоко и искренне ненавидит
Украину". В январе Порошенко заявил,
что Москва ведет кибервойну против всего мира.
Отношения
России и Украины резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев
ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела
государства. В ответ Россия не раз заявляла, что не является стороной конфликта
на юго-востоке Украины. Мало того, в Кремле
постоянно подчеркивают свою заинтересована в том, чтобы Украина
преодолела политический и экономический кризис.
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