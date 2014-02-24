Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией

22 февраля 2017, среда, 14:31 – ИА СОЧИ-24



Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко вновь заговорил о мифическом военном конфликте с Россией. Он полагает, что существует угроза полномасштабной войны между двумя государствами.Наэтот раз Порошенко вспомнил о российском военном контингенте в Приднестровье иназвал его одной из угроз для Украины. "Онтоже, по моему глубокому убеждению, может в любое время бытьиспользован для атаки на наши территории и угрожает нашимграницам", – сказал президент на встрече с руководством вооруженныхсил Украины.Непреминул Порошенко также обвинить Россию в наращивании военногоприсутствия в Крыму и сделал вывод: "Угроза полномасштабной войнысо стороны России никуда не делась". Помимо этого, он призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми к любым сюрпризамсо стороны Москвы.Украинский лидер также сделал реверанс в сторону Европы. Он заявил, что Киев приветствует усилияНАТО по укреплению восточного фланга альянса. "Украина безоговорочноподдерживает и приветствует усилия НАТО об усилении восточного флангаальянса, защиты его стран-членов", – сказал он. Между тем наканунев интервью телеканалу "Звезда" греческий журналист АфанасийАвгеринос заявил, что Евросоюз не может больше помогать Украине, о чем Брюссельуже предупредил Петра Порошенко. Репортер подчеркнул, что европейские лидеры,поддержавшие украинский курс после Майдана, не хотят брать на себя ответственность за кризис в стране.В последниедни Порошенко сделал немало заявлений в адрес Москвы. 7 февраля он обвинилруководство России в ненависти к Украине. В частности, по мнению украинскоголидера, президент России Владимир Путин "глубоко и искренне ненавидитУкраину". В январе Порошенко заявил,что Москва ведет кибервойну против всего мира.ОтношенияРоссии и Украины резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киевранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние делагосударства. В ответ Россия не раз заявляла, что не является стороной конфликтана юго-востоке Украины. Мало того, в Кремлепостоянно подчеркивают свою заинтересована в том, чтобы Украинапреодолела политический и экономический кризис.

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