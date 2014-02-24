История Госдумы: от времен империи к федерации

22 декабря 2016, четверг, 11:44 – ИА СОЧИ-24



История Госдумы: от времен империи к федерации

Российское общество начала ХХ века жило надеждой на установление в стране нового порядка. Недовольство самодержавием вылилось в революцию 1905 года. Стало ясно, что прежними методами стабильность в стране не вернуть. Первой попыткой найти компромисс с народом стал октябрьский манифест императора Николая II об учреждении Государственной думы.Первая Государственная дума начала работу 27 апреля 1906года. Для самодержавной страны событие было экстраординарным: народнымпредставителям вдруг представилась возможность участвовать в политической жизни.Торжественной церемонии в Таврическом дворце Санкт-Петербургапредшествовала череда событий. Еще 6 августа 1905 года были обнародованы манифесты"Учреждение Государственной Думы" и "Положение о выборах вГосударственную Думу". Однако эти указы вызвали недовольство и толькоподлили масла в огонь революционных настроений. 11 декабря обнародован указ орасширении избирательных прав граждан. В феврале 1906 года был избранГосударственный Совет. Из совещательного органа он превратился в верхнюю палатупарламента и уравнивался с Думой в законодательных правах. Выборы состоялись в феврале-марте 1906-го. Они проходили ненапрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырем куриям —землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. В итоге голосовали собственникикрупной недвижимости и налогоплательщики, вносившие наибольший вклад в казну.Лишь небольшой процент тех, кто мог участвовать в выборах, составили крестьянеи рабочие.В первом созыве Госдумы было 478 депутатов. Подавляющее большинствополучили конституционные демократы. Вошли в российский парламент также автономисты(члены националистических групп, выступавшие за отделение своих земель отРоссийской империи), октябристы (сторонникиконституционной монархии), трудовики, социал-демократы (большевики и меньшевики),беспартийные.Ожидания в обществе были самые радужные, настроение праздничное.Правда, лидер кадетов Милюков назвал Первую Думу "наша сомнительная победа".Тем не менее либеральная пресса окрестила открытие парламента "первымчасом новой эры".Надо отметить, что еще до появления Думы, когда только шлидискуссии о ее устройстве, парламент рассматривался как некий временный,переходный орган. "Не преувеличивая значение Думы, не возводя ее настепень народного представительства или законодательной камеры, видя в ней то,что она есть – то есть, один из Советов, к которым Император будет обращаться сцелью ознакомления с запросами русского общества, мы все же думаем, что этопреходящее учреждение призвано сыграть свою роль в истории", – писал в товремя профессор Московского университета, будущий депутат Максим Ковалевский .Реформаторы настаивали: "Идти в Думу, ставить своюкандидатуру на выборах – обязанность всех и каждого, кто считает себя вправедать полезный совет по многосложным вопросам о преобразовании русской империи".Дельных советов государю первая версия российскогопарламента выдать не успела. Она просуществовала всего 72 дня. Непривычные ктакой форме работы депутаты рассматривали думскую трибуну как место дляреволюционной пропаганды и агитации. Большинство предложений правительстваотвергались даже без попытки вникнуть в их суть.Занявший пост премьер-министра Петр Столыпин был настроен наконструктивную работу. Он даже предложил либеральным депутатам войти в состав "правительстванародного доверия". Однако депутаты на компромиссы не шли, онипредпочитали именовать свое собрание "Дума народного гнева",требовали решительных радикальных перемен. Да и среди самих парламентариев единстване было: Госдума стала местом постоянных конфликтов и разделений. Роспуск парламента стал для депутатов сюрпризом. 9 июля 1906 годаони пришли в Таврический дворец на очередное заседание и наткнулись на запертыедвери. Рядом на столбе висел манифест за подписью царя о прекращении работы парламента– так как он, призванный "вносить спокойствие" в общество, лишь"разжигает смуту".В соответствии с принятыми в феврале 1906 года законами иДума, и Государственный совет обладали лишь законодательными полномочиями.Исполнительная власть им не подчинялась, назначать и увольнять министров могтолько император. Но хотя министр финансов Коковцов и заявлял с думскойтрибуны, что "у нас, слава Богу, нет еще парламента", принимать новыезаконы и расходовать бюджетные средства без участия парламента правительствоуже не могло. Наладить конструктивный диалог с правительством, да и друг сдругом, у депутатов не получалось. Государственная дума II созыва работала с 20февраля по 3 июня 1907 года – всего одну сессию. По своему составу она была вцелом левее первой, так как в выборах участвовали социал-демократы и эсеры. 1июня 1907-го премьер-министр Столыпин обвинил более 50 депутатов в заговорепротив царской семьи. Дума была распущена указом Николая II от 3 июня.Парламент III созыва – единственный из дореволюционных, который проработалвсе отведенные ему законом пять лет. Состоявшая в основном из представителей правыхсил, прозванная "помещичьей" III Государственная дума во многомподдерживала политику Петра Столыпина. Однако деятельности очень мешали межпартийныеразногласия. Четвертая государственная дума действовала с 15 ноября 1912по 25 февраля 1917 года. Официально была распущена 6 (19) октября 1917 года. Былипроведены пять парламентских сессий. Историческим фоном для работы четвертойдумы стала Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции. Последняяи положила конец ее деятельности. В советское время аналогом парламента был Верховный Совет –он занимался законотворчеством с 1938 по 1993 годы. А в новой России в декабре1993-го появилась Государственная дума Федерального собрания России. С 1995 по2011 годы – со второго по пятый созывы – депутаты получали полномочия вроссийском парламенте на четыре года. С 2011 года срок был увеличен до пяти лет.Он актуален и для народных избранников, прошедших в Госдуму VII созыва.

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