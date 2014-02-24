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История с московскими закупками молочных продуктов

28 февраля 2017, вторник, 20:44 – ИА СОЧИ-24

История с московскими закупками молочных продуктов
История с московскими закупками молочных продуктов
Маленьким москвичам грозит дефицит молочных продуктов. Ситуация с поставками "молочки" в раздаточные пункты столицы не стабилизируется – а, напротив, обостряется. Обстановку нагнетают и рассуждения по поводу производителя столь необходимой малышам продукции – компании "Вимм-Билль-Данн".
Московский бюджет сэкономит на 4,8 миллиарда рублей. Все благодаря тому, что в ближайшие 3 года родителям в столичных "молочных кухнях" будет выдаваться продукция АО "Вимм-Билль-Данн" – "Агуша". Этот факт вызвал бурную реакцию в СМИ и у общественности. Как утверждается, компания выиграла госконтракт с нарушениями – более того, по этой причине решением Федеральной антимонопольной службы была отстранена от его реализации.Предположительно, победа в конкурсе досталась ВБД лишь благодаря предложенной цене. Общая стоимость контракта составила 11,6 миллиарда рублей – это на 30% ниже изначальной. Активистам не дает покоя вопрос: как компания собирается обеспечить поставки по предложенной стоимости? Ситуация усугубляется прогнозируемым дефицитом сырого молока и, как следствие, ростом цен на готовую продукцию, о чем сообщил "Коммерсантъ".Удельный вес молока в питании детей 1-2 лет составляет 67,5 процента. В "молочке" есть особенно важный в детстве белок – в частности, жизненно необходимый казеин, и кальций, необходимый для формирования костей и зубов. Оптимальное питание способствует здоровому росту малышей, формирует их интеллект, позволяет избежать ожирения. От пищевых привычек, заложенных в детстве, зависит даже эмоциональный интеллект человека, или так называемый EQ (способность мыслить позитивно, подавлять негативные эмоции, эффективно общаться с другими людьми и так далее).ВБД снабжает малышей молочной продукцией уже 14 лет. Тем не менее, результаты последнего конкурса наделали много шума (посвященные этому событию публикации появились не только в "Коммерсанте", но и в сотне других столичных и региональных интернет-изданиях). Тендер был объявлен в декабре 2016 года на сайте госзакупок. ВБД победил, обойдя других участников: ООО "Агат" и АО "Новимилк". Но Федеральную антимонопольную службу исход не удовлетворил: 10 января 2017 года ФАС вынесла решение об отмене торгов, усмотрев ряд нарушений.В частности, служба признала, что действия Департамента здравоохранения города Москвы (заказчика) и Департамента города Москвы по конкурентной политике (исполнительного органа) противоречат части 3 статьи 56 Закона о контрактной системе – нарушая, таким образом, положения о проведении открытого конкурса. ВБД, в свою очередь, обратилась в арбитражный суд столицы с заявлением о признании незаконным решения ФАС. Кроме того, компания направила обращение о принятии обеспечительных мер, которые гарантируют исполнение судебного решения, на что 25 января получила отказ. Однако Департамент здравоохранения Москвы проигнорировал предписания ФАС – и уже 20 января заключил с компанией контракт. "Власти Москвы заключили контракт на поставку питания для детей и льготников столицы, руководствуясь исключительно многолетним опытом работы с поставщиком и экономической эффективностью", – прокомментировал результат торгов руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев в своем сообщении, опубликованном на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.Тем не менее, решение ФАС вступило в силу. Следовательно, точка в истории противостояния антимонопольного ведомства, производителя и заказчика не поставлена. Главное во всей этой истории – сможет ли производитель обеспечить высокое качество детского питания. А, следовательно, здоровье маленьких москвичей и нервы их родителей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:43
Эпидемия рака убивает молодежь США

Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»

вчера, 21:30
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»

вчера, 21:29
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вчера, 21:28
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