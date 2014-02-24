Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

5 апреля 2017, среда, 18:30 – СОЧИ-24



Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы.Иванка Трамп отметила, что подвергает критике некоторые начинания своего отца в тех областях американской политики, где их мнения разнятся. Как передает слова дочери Трампа издание The Cut, в некоторых случаях она протестует против его решений публично, а порой может повлиять на главу Белого дома "тихо, откровенно и напрямую". Также Иванка Трамп отметила, что если она не выступает публично, то это вовсе не означает, что она никогда не говорит отцу "суровую правду". При этом какие-либо конкретные примеры она называть отказалась, в то же время оговорившись, что со временем граждане США вряд ли смогут узнать о большей части того влияния, которое она оказывает на своего отца.Между тем дочь американского лидера в интервью телеканалу CBS заявила, что не собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году. "Нет. Политика – это сложное дело", – сказала она. Тем не менее, известно, что Иванка занимает одну из ключевых ролей в администрации главы Белого дома. Как отмечал ранее ее адвокат Джейми Горелик, она является "глазами и ушами" американского лидера. Сама же дочь Дональда Трампа после избрания своего отца главой государства заявляла, что не будет претендовать на какие-либо должности в его администрации. Позднее, однако, она заняла должность советника главы американского государства, при этом отказавшись от жалования. В то же время ее меж Джаред Кушнер назначен старшим советником в Белом доме.

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