Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы. Иванка Трамп отметила, что подвергает критике некоторые начинания своего отца в тех областях американской политики, где их мнения разнятся. Как передает слова дочери Трампа издание The Cut, в некоторых случаях она протестует против его решений публично, а порой может повлиять на главу Белого дома "тихо, откровенно и напрямую". Также Иванка Трамп отметила, что если она не выступает публично, то это вовсе не означает, что она никогда не говорит отцу "суровую правду". При этом какие-либо конкретные примеры она называть отказалась, в то же время оговорившись, что со временем граждане США вряд ли смогут узнать о большей части того влияния, которое она оказывает на своего отца. Между тем дочь американского лидера в интервью телеканалу CBS заявила, что не собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году. "Нет. Политика – это сложное дело", – сказала она. Тем не менее, известно, что Иванка занимает одну из ключевых ролей в администрации главы Белого дома. Как отмечал ранее ее адвокат Джейми Горелик, она является "глазами и ушами" американского лидера. Сама же дочь Дональда Трампа после избрания своего отца главой государства заявляла, что не будет претендовать на какие-либо должности в его администрации. Позднее, однако, она заняла должность советника главы американского государства, при этом отказавшись от жалования. В то же время ее меж Джаред Кушнер назначен старшим советником в Белом доме.
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Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»
Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»
Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»
Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»
Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»