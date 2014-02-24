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Из Дианы Шурыгиной сделают милого ребенка

5 марта 2017, воскресенье, 10:44 – ИА СОЧИ-24

Из Дианы Шурыгиной сделают милого ребенка
Из Дианы Шурыгиной сделают милого ребенка
Изнасилованная студентка из Ульяновска Диана Шурыгина пожинает плоды известности: девушки уже пригласили сниматься в кино. Режиссер фильма рассказал, что хочет сделать из героини ток-шоу милого ребенка.
Шурыгиной хотят дать роль в фильме "Егор Шилов". Сейчас режиссер Юрий Спиридонов ведет переговоры с отцом девушки по поводу ее участия в съемках.Создатель картины заявил, что трагедия Шурыгиной никак не будет связана с ее ролью в картине. "Диана будет работать полностью по тексту. Там не будет Дианы Шурыгиной. Там будет героиня. А играть будет Диана", – цитирует его Life.ru.Она будет просто милым ребенком родителейРежиссер добавил, что предложение Шурыгиной – рука помощи подростку в тяжелой жизненной ситуации. "Диана для нас – маленький человечек, подросток, который попал в такую ситуацию, которая сейчас у нас есть. Мы не судьи. Мы не приветствуем то, что там происходит", – отметил Спиридонов. Напомним, о своем отношении к Диане Шурыгиной Спиридонов высказался в социальной сети "Вконтакте". "Диане нами была предложена роль только из за того что Ее типаж и внешность очень похожа на одну из наших героинь в картине и нам показалось что именно она сможет правильно оживить на ЭКРАНЕ нашего персонажа (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – пишет он."Как человек могу сказать одно что если девочка пережила травму насилия то ей обязательно нужно помочь , реабилитировать Ее, дать ей возможность выбраться из эмоционального кризиса", – добавил он. Спиридонов отметил, что приглашение Шурыгиной ни в коем случае нельзя считать рекламной акцией. Напомним, история Дианы Шурыгиной получила широкую огласку после выхода передачи "Пусть говорят" с ее участием. Во время записи программы студентка рассказала, что ее изнасиловали на вечеринке – в конечном счете злоумышленник получил три года лишения свободы. При этом у многих зрителей и экспертов возникло много вопросов относительно искренности девушки.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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