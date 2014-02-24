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Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек

18 января 2017, среда, 09:29 – ИА СОЧИ-24

Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек

В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Молдагуловой на востоке Москвы возникло возгорание. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. "Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли десять человек, пострадавших нет", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя столичного управления МЧС. Пожар ликвидирован.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 09:29
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек

В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Молдагуловой на востоке Москвы возникло возгорание..»

сегодня, 09:15
Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом

Заявление Владимира Путина о якобы существующем компромате на избранного президента США Дональда Трампа стали главной темой брифинга в Белом доме. Официальный представитель ведомства Джош Эрнест назвал интересной метафорой фразу российского лидера о том, что авторы доклада "хуже, чем проститутки"...»

сегодня, 08:59
Американка судится с Трампом из-за домогательств

Очередной секс-скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Бывшая участница реалити-шоу "Кандидат", которое вел миллиардер, подала против него иск, обвинив в домогательствах...»

сегодня, 08:46
Савченко сделала неожиданное предложение по Крыму

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украине стоит отказаться от претензий на российский полуостров. Благодаря этому у Киева появится шанс вернуть Донбасс мирным путем, уверена она...»

сегодня, 08:31
Как Обама поставил Америку на колени

Эпоха правления Барака Обамы уходит в прошлое, он оставляет экономику страны в незавидном положении. Разгребать все, что осталось после первого темнокожего президента Соединенных Штатов, придется его преемнику Дональду Трампу...»

сегодня, 08:14
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Благовещенске

В 10:00 по местному времени (04:00 мск) из благовещенского аэропорта Игнатьево в Домодедово вылетел лайнер компании "ВИМ-Авиа"..»

вчера, 22:15
Польским дипломатам отказали во въезде в Россию

Двум группам дипломатических работников из Польши было отказано во въезде на территорию Смоленской области из Белоруссии..»

вчера, 22:00
Госдума сможет корректировать важнейшие инициативы правительства

Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
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