Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек
18 января 2017, среда, 09:29 – ИА СОЧИ-24
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек
В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Молдагуловой на востоке Москвы возникло возгорание. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. "Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли десять человек, пострадавших нет", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя столичного управления МЧС. Пожар ликвидирован.
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Эпоха правления Барака Обамы уходит в прошлое, он оставляет экономику страны в незавидном положении. Разгребать все, что осталось после первого темнокожего президента Соединенных Штатов, придется его преемнику Дональду Трампу...»
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