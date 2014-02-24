Из квартиры на северо-западе Москвы вынесли сейф с пятью миллионами
17 января 2017, вторник, 08:29 – ИА СОЧИ-24
Из квартиры на северо-западе Москвы вынесли сейф с пятью миллионами
В полицию поступило сообщение о крупной краже, совершенной в квартире одного из домов по Куркинскому шоссе на северо-западе Москвы, передает Life.ru. Воры вынесли сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов и ювелирные изделия. Сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.В квартиру злоумышленники проникли, подобрав ключи. Другие детали преступления уточняются.
По решению Европейского суда по правам человека, прекращение процесса усыновления 45 американскими семьями детей из России по закону Димы Яковлева было незаконно, поскольку они уже начали оформлять документы, передает НСН..»
После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»
По решению Европейского суда по правам человека, прекращение процесса усыновления 45 американскими семьями детей из России по закону Димы Яковлева было незаконно, поскольку они уже начали оформлять документы, передает НСН..»
После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»