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Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков

23 января 2017, понедельник, 22:15 – ИА СОЧИ-24

Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
Поисково-спасательная операция в горном отеле Rigopiano, на который 18 января сошла мощная снежная лавина, продолжается. Спасатели 23 января извлекли из-под снежных завалов троих щенков.
Эксперты надеются, что среди снежных завалов еще могут
находиться живые люди. Для этого прилагаются все возможные усилия.
Спасенные карабинерами из-под снежного завала щенки родились
в декабре 2016 года у мареммо-абруццких овчарок Нувола (Облако)
и Лупо (Волк), которые были своеобразными талисманами отеля Rigopiano,
передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В день трагедии животные бесследно
исчезли, но уже 20 января появились неподалеку от отеля – около дома
работницы гостиничного бара Мартины Росси. Женщина сообщила об этом, надеясь,
что кроме собак в гостинице могли выжить и люди.
Выяснилось, что диспетчеры итальянских экстренных служб
проигнорировали первые сообщения о сходе лавины на горный отель, сообщает Rai
News. Управляющий гостиницы за несколько часов до трагедии отправил
электронное письмо, написав об угрожающей обстановке. В этой связи управляющий
просил оказать экстренную помощь и эвакуировать постояльцев.
Напомним,
ЧП произошло вечером 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городка
Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Снежная лавина погребла
под собой отель Rigopiano, где находились более 30 человек.
Спасателям
удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших и тела
шестерых погибших. Еще 23 постояльца и сотрудника гостиницы пока
официально считаются пропавшими без вести.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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