Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков

23 января 2017, понедельник, 22:15 – ИА СОЧИ-24



Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков

Поисково-спасательная операция в горном отеле Rigopiano, на который 18 января сошла мощная снежная лавина, продолжается. Спасатели 23 января извлекли из-под снежных завалов троих щенков.Эксперты надеются, что среди снежных завалов еще могутнаходиться живые люди. Для этого прилагаются все возможные усилия.Спасенные карабинерами из-под снежного завала щенки родилисьв декабре 2016 года у мареммо-абруццких овчарок Нувола (Облако)и Лупо (Волк), которые были своеобразными талисманами отеля Rigopiano,передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В день трагедии животные бесследноисчезли, но уже 20 января появились неподалеку от отеля – около домаработницы гостиничного бара Мартины Росси. Женщина сообщила об этом, надеясь,что кроме собак в гостинице могли выжить и люди.Выяснилось, что диспетчеры итальянских экстренных службпроигнорировали первые сообщения о сходе лавины на горный отель, сообщает RaiNews. Управляющий гостиницы за несколько часов до трагедии отправилэлектронное письмо, написав об угрожающей обстановке. В этой связи управляющийпросил оказать экстренную помощь и эвакуировать постояльцев.Напомним,ЧП произошло вечером 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городкаФариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Снежная лавина погреблапод собой отель Rigopiano, где находились более 30 человек.Спасателямудалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших и телашестерых погибших. Еще 23 постояльца и сотрудника гостиницы покаофициально считаются пропавшими без вести.

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