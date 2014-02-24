Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы
19 января 2017, четверг, 14:14 – ИА СОЧИ-24
Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы
В комнате охраны в одной из школ по Мячковскому бульвару на юго-востоке Москвы произошел пожар, рассказал представитель экстренных служб столицы. По информации Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС, загорелся телевизор. Была проведена полная эвакуация здания, передает агентство городских новостей "Москва". Пожар был потушен.
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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генеральная прокуратура отказывается допросить его по делу о Майдане. В преддверии назначенного на завтра, 20 января очередного судебного заседания в Киеве, Янукович дал большое интервью, в котором в очередной раз рассказал о своей невиновности...»
С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»