Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
22 февраля 2017, среда, 19:31 – ИА СОЧИ-24
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
В Подмосковье к трех годам общего режима приговорили сиделку известного советского ученого-изобретателя Владимира Брувера. Месимба Аджелялова почти год избивала и оскорбляла 77-летнего инженера. Обратившие внимание на синяки и ушибы пенсионера родственники установили в его комнате скрытую камеру. Оказалось, что сиделка оскорбляет, унижает и даже бьет знаменитого ученого. А когда Брувер мешал ей заниматься своими делами, Аджелялова угрожала ему убийством, передает Life.ru. Ученый, страдающий болезнями Альцгеймера и Паркинсона, не мог сам рассказать близким об изуверствах.
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В канун Дня защитника Отечества в Сети появился захватывающий фильм, снятый летом 2016 года в подмосковном военном парке "Патриот". Известные ведущие радиостанций "Маяк" и "ВестиФМ" показали свои возможности на московском этапе "Гонки Героев"...»