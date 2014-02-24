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Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз

10 марта 2017, пятница, 17:28 – ИА СОЧИ-24

Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз
Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз
Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз.
Парню дали восемь лет колонии строгого режима. Позже срок наказания изменили до трех лет
общего режима, поскольку Сергей, якобы не знал о том, что Диане еще нет 18 лет.
Для того, чтобы доказать причастность Семенова к преступлению, было проведено 20 экспертиз, сообщает сайт "Комсомольская
правда". Однако по сей день семья девушки вынуждена доказывать свою правоту перед общественностью. Для семьи Шурыгиных это стало настоящим испытанием.
Дело в том, что с подачи
соцсетей и с телеэкрана Диана предстала в образе развязной и порочной девушки, и
общество встало на сторону "порядочного студента". При этом, стал "замыливаться"
тот факт, что изнасилована была несовершеннолетняя девушка. Более того, насильников было двое.
Второго парня – Александра Рухлина, с татуировкой на предплечье, которого опознала Диана, на скамье подсудимых не оказалось. "Эта
татуировка ей до сих пор снится в кошмарных снах. Почему-то именно второй
насильник врезался ей в память, и она его боится", – рассказала мать девушки Наталья Шурыгина.
Из обвиняемых
Рухлин перешел в свидетели. Родители Дианы недоумевают, каким образом молодому
человеку удалось выйти из дела. "Еще во время следствия его адвокат предложила
мне 200 тысяч рублей за то, чтобы Диана поменяла показания против него. Я,
разумеется, отказался. И тут вдруг следователь говорит нам, что в действиях
Рухлина нет состава преступления", – поведал отец Дианы Алексей Шурыгин.
"Мне наша адвокат сказала, что вроде бы
Генпрокуратура истребовала уголовное дело на проверку. Я полностью "за". Может
быть, там найдут состав преступления и привлекут второго насильника", -
продолжил Алексей. А пока эта скандальная история для этой рядовой семьи,
ставшей известной из-за столь печального инцидента, набирает обороты. Напомним, что 9 марта Диана Шурыгина сорвала эфир на радио "Комсомольская правда", куда была приглашена заранее. Однако девушка отказалась принимать участие в эфире передачи. Диана попросту сбежала.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео

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сегодня, 17:28
Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз

Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»

сегодня, 17:00
Значение имени Кирилл

У этого мужчины весьма развиты интуиция и интеллект. В нем сочетаются оптимизм, жизнерадостность и готовность к терпеливому труду, а при необходимости – и к защите...»

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