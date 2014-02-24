|10 марта, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз
10 марта 2017, пятница, 17:28 – ИА СОЧИ-24
Парню дали восемь лет колонии строгого режима. Позже срок наказания изменили до трех лет
общего режима, поскольку Сергей, якобы не знал о том, что Диане еще нет 18 лет.
Для того, чтобы доказать причастность Семенова к преступлению, было проведено 20 экспертиз, сообщает сайт "Комсомольская
правда". Однако по сей день семья девушки вынуждена доказывать свою правоту перед общественностью. Для семьи Шурыгиных это стало настоящим испытанием.
Дело в том, что с подачи
соцсетей и с телеэкрана Диана предстала в образе развязной и порочной девушки, и
общество встало на сторону "порядочного студента". При этом, стал "замыливаться"
тот факт, что изнасилована была несовершеннолетняя девушка. Более того, насильников было двое.
Второго парня – Александра Рухлина, с татуировкой на предплечье, которого опознала Диана, на скамье подсудимых не оказалось. "Эта
татуировка ей до сих пор снится в кошмарных снах. Почему-то именно второй
насильник врезался ей в память, и она его боится", – рассказала мать девушки Наталья Шурыгина.
Из обвиняемых
Рухлин перешел в свидетели. Родители Дианы недоумевают, каким образом молодому
человеку удалось выйти из дела. "Еще во время следствия его адвокат предложила
мне 200 тысяч рублей за то, чтобы Диана поменяла показания против него. Я,
разумеется, отказался. И тут вдруг следователь говорит нам, что в действиях
Рухлина нет состава преступления", – поведал отец Дианы Алексей Шурыгин.
"Мне наша адвокат сказала, что вроде бы
Генпрокуратура истребовала уголовное дело на проверку. Я полностью "за". Может
быть, там найдут состав преступления и привлекут второго насильника", -
продолжил Алексей. А пока эта скандальная история для этой рядовой семьи,
ставшей известной из-за столь печального инцидента, набирает обороты. Напомним, что 9 марта Диана Шурыгина сорвала эфир на радио "Комсомольская правда", куда была приглашена заранее. Однако девушка отказалась принимать участие в эфире передачи. Диана попросту сбежала.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.