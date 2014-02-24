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Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
25 февраля 2017, суббота, 15:31 – ИА СОЧИ-24
"Все хорошо. Я нормально себя чувствую, – поспешила
успокоить неравнодушных россиян девушка. – Я знаю, что многие переживают сейчас
за меня и мою семью. У нас все хорошо, мы стараемся, мы держимся, мы сильные, у
нас все получится".
В видеообращении Шурыгина рассказала и о самой передаче, наделавшей много шума. По
словам школьницы, на "Первом канале" у нее был яркий макияж, так как этот
образ продумали стилисты программы "Пусть говорят", на следующие выпуски Диана
сама решала, в чем прийти.
После ток-шоу школьницу, которая призналась, что до
сих пор не посещает занятия, стали узнавать на улице. "Некоторые просто проходят
и смотрят, некоторые останавливаются, некоторые задают вопросы. Например, как
дела. Я реагирую на это спокойно", – отметила Диана.
При этом о самом происшествии она предпочитает не говорить. В
обращении девушка лишь прокомментировала пересмотр приговора Сергею Семенову. Диана
уверенна, что родственники парня подкупили свидетелей.
Между тем, Шурыгина поделилась своими планами на будущее и
попросила не переживать за нее. "Я хочу закончить учебу. Продолжать жить нормальной
жизнью. Пожалуйста, не переживайте так сильно. Я стараюсь отвечать на многие
вопросы, читаю сообщения и пожелания в своей группе. Спасибо всем за поддержку",
– сказала школьница.
Трагедия разыгралась под Ульяновском в апреле 2016 года. 16-летняя
Диана Шурыгина заявила об изнасиловании, которое якобы совершил 21-летний
Сергей Семенов. Молодого человека за данное преступление осудили на 8 лет
колонии. Однако позже апелляционный суд снизил срок до трех лет и трех месяцев
колонии общего режима.
Широкий общественный резонанс история получила в январе 2017
года, после выхода в эфир программы Андрея Малахова "Пусть говорят". Девушка
стала жертвой нападок как в Сети, так и в реальной жизни. Сама же история расколола
российское общество на два противоположных лагеря. Одни убеждены, что Сергей
Семенов совершил тяжкое преступление и должен ответить по всей строгости
закона. Другие считают, что во всем виновата юная Диана.
Источник:
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