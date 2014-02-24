Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова

25 февраля 2017, суббота, 15:31 – ИА СОЧИ-24



Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова

Печально известная Диана Шурыгина продолжает делать шоу из своего горя. Школьница, за изнасилование которой 21-летний юноша получил тюремный срок, записала видеообращение."Все хорошо. Я нормально себя чувствую, – поспешилауспокоить неравнодушных россиян девушка. – Я знаю, что многие переживают сейчасза меня и мою семью. У нас все хорошо, мы стараемся, мы держимся, мы сильные, унас все получится".В видеообращении Шурыгина рассказала и о самой передаче, наделавшей много шума. Пословам школьницы, на "Первом канале" у нее был яркий макияж, так как этотобраз продумали стилисты программы "Пусть говорят", на следующие выпуски Дианасама решала, в чем прийти.После ток-шоу школьницу, которая призналась, что досих пор не посещает занятия, стали узнавать на улице. "Некоторые просто проходяти смотрят, некоторые останавливаются, некоторые задают вопросы. Например, какдела. Я реагирую на это спокойно", – отметила Диана.При этом о самом происшествии она предпочитает не говорить. Вобращении девушка лишь прокомментировала пересмотр приговора Сергею Семенову. Дианауверенна, что родственники парня подкупили свидетелей.Между тем, Шурыгина поделилась своими планами на будущее ипопросила не переживать за нее. "Я хочу закончить учебу. Продолжать жить нормальнойжизнью. Пожалуйста, не переживайте так сильно. Я стараюсь отвечать на многиевопросы, читаю сообщения и пожелания в своей группе. Спасибо всем за поддержку",– сказала школьница.Трагедия разыгралась под Ульяновском в апреле 2016 года. 16-летняяДиана Шурыгина заявила об изнасиловании, которое якобы совершил 21-летнийСергей Семенов. Молодого человека за данное преступление осудили на 8 летколонии. Однако позже апелляционный суд снизил срок до трех лет и трех месяцевколонии общего режима.Широкий общественный резонанс история получила в январе 2017года, после выхода в эфир программы Андрея Малахова "Пусть говорят". Девушкастала жертвой нападок как в Сети, так и в реальной жизни. Сама же история раскололароссийское общество на два противоположных лагеря. Одни убеждены, что СергейСеменов совершил тяжкое преступление и должен ответить по всей строгостизакона. Другие считают, что во всем виновата юная Диана.

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