Изнасиловавшим студентку МАДИ смягчили наказание

Московский городской суд смягчил приговор двум бывшим студентам МАДИ Станиславу Соболевскому и Льву Каменецкому, которые были признаны виновными в изнасиловании студентки Ирины Сычевой, передает агентство городских новостей "Москва". Вместо девяти лет и шести месяцев Соболевскому придется провести в колонии строгого режима девять лет и четыре месяца. Каменецкому – восемь лет и десять месяцев вместо девяти лет.По версии следствия, 27 сентября 2015 года Лев Каменецкий совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 18-летней Ирины Сычевой в туалете ночного клуба. Станислав Соболевский снимал происходящее на камеру мобильного телефона, а позже выложил ролик в интернет. Каменецкий настаивал, что девушка добровольно вступила с ним в связь. Сама Ирина на заседании суда отсутствовала.
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