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Известная актриса после падения в шахту лифта получила травму головы
24 декабря 2016, суббота, 16:43 – ИА СОЧИ-24
ЧП случилось накануне, 23
декабря. На Ботаническую улицу, к зданию Института театрального искусства
вызвали спасателей с сообщением о падении женщины в шахту лифта. Однако помощь
сотрудников МЧС не понадобилась – работники образовательного учреждения сами
вытащили женщину.
Позднее выяснилось, что
пострадавшей оказалась 69-летняя Раиса Мухаметшина – актриса, известная
множеством работ над озвучкой популярных персонажей мультфильмов. В частности,
артистка озвучила мышь Гаечку в анимационном сериале "Чип и Дейл" и мартышку
в мультфильме "38 попугаев".
Актриса получила травму головы
и была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифософского. Сегодня, 24 декабря стало известно, что состоянию здоровья Мухаметшиной ничего не угрожает, артистку
уже выписали, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в медучреждении. Отметим, что уже завтра,
25 декабря, Мухаметшина отметит свой 70-й юбилей.
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