Известная актриса после падения в шахту лифта получила травму головы

24 декабря 2016, суббота, 16:43 – ИА СОЧИ-24



Известная актриса после падения в шахту лифта получила травму головы

Заслуженная артистка России Раиса Мухаметшина провалилась в шахту лифта в здании Института театрального искусства в Москве. Женщину госпитализировали с травмой головы.ЧП случилось накануне, 23декабря. На Ботаническую улицу, к зданию Института театрального искусствавызвали спасателей с сообщением о падении женщины в шахту лифта. Однако помощьсотрудников МЧС не понадобилась – работники образовательного учреждения самивытащили женщину.Позднее выяснилось, чтопострадавшей оказалась 69-летняя Раиса Мухаметшина – актриса, известнаямножеством работ над озвучкой популярных персонажей мультфильмов. В частности,артистка озвучила мышь Гаечку в анимационном сериале "Чип и Дейл" и мартышкув мультфильме "38 попугаев".Актриса получила травму головыи была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифософского. Сегодня, 24 декабря стало известно, что состоянию здоровья Мухаметшиной ничего не угрожает, артисткууже выписали, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в медучреждении. Отметим, что уже завтра,25 декабря, Мухаметшина отметит свой 70-й юбилей.

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