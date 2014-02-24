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Известная модель найдена мертвой

31 марта 2017, пятница, 15:31 – СОЧИ-24

Известная модель найдена мертвой
Известная модель найдена мертвой
Успешная 21-летняя модель, фото которой украшало обложку одного из номеров индийского Vogue, была найдена мертвой в Бангладеш. Полицейские предполагают, что девушка могла покончить с собой.
Тело студентки медицинского факультета Рауды Атиф было найдено однокурсниками в общежитии колледжа в городе Раджшахи. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что комната модели в момент трагедии была заперта изнутри. На теле девушки не было обнаружено признаков насильственных действий. Это позволяет предположить, что Рауда покончила с собой, передает Dhaka Tribune. Однокурсники модели признались, что до сих пор в шоке от ее неожиданной смерти. По словам одной из близких подруг Рауды, Айши, живущей в комнате по соседству, ничего подозрительного в ее поведении накануне трагедии она не заметила. "Около 11 часов вечера она вошла в мою комнату, попросила ноутбук. Я не смогла одолжить ей его, так как он был разряжен. После этого она вернулась в свою комнату. Это был последний раз, когда я видела ее живой", – рассказала девушка. Отметим, что Рауда достигла немалых успехов в модельном бизнесе. Девушка стала известной после того, как снялась для обложки журнала Vogue-Индия в октябре 2016 года. Редакторы глянца были восхищены ее удивительной внешностью – редким сочетанием смуглой кожи и светло-зеленых глаз.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:46
Президент Армении показал зубы главе Азербайджана

Лидеры Армении и Азербайджана вступили в заочную полемику и обменялись резкими заявлениями. Началось все с посещения Сержом Саргсяном непризнанной Нагорно-Карабахской республики...»

сегодня, 17:45
Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии

Официальный представитель МИД Мария Захарова показала фото с подарком главы МИД Сербии. Политик прислал его дипломату на днях...»

сегодня, 16:58
Эрдогану предсказали судьбу Януковича

Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров...»

сегодня, 16:45
В центре Нью-Йорка прогремел взрыв

На пересечении Бродвея и востока 12-й улицы на Манхэттене в центре Нью-Йорка прогремел взрыв, передает Life.ru..»

сегодня, 16:31
Медведев отчитался о доходах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал деклорацию о доходах на 2016 год, передает РИА ФАН со ссылкой на пресс-секретаря главы кабинета министров Наталью Тимакову..»

сегодня, 16:16
В Германии признали Крым российским

В ФРГ был напечатан учебник по немецкому языку, где Крымский полуостров изображен как часть России. Соответствующую информацию в пятницу, 31 марта, распространило издание "Европейская правда"...»

сегодня, 16:16
Основатели "Юлмарта" попали под статью

Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»
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