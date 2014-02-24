Известная модель найдена мертвой

31 марта 2017, пятница, 15:31 – СОЧИ-24



Известная модель найдена мертвой

Успешная 21-летняя модель, фото которой украшало обложку одного из номеров индийского Vogue, была найдена мертвой в Бангладеш. Полицейские предполагают, что девушка могла покончить с собой.Тело студентки медицинского факультета Рауды Атиф было найдено однокурсниками в общежитии колледжа в городе Раджшахи. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что комната модели в момент трагедии была заперта изнутри. На теле девушки не было обнаружено признаков насильственных действий. Это позволяет предположить, что Рауда покончила с собой, передает Dhaka Tribune. Однокурсники модели признались, что до сих пор в шоке от ее неожиданной смерти. По словам одной из близких подруг Рауды, Айши, живущей в комнате по соседству, ничего подозрительного в ее поведении накануне трагедии она не заметила. "Около 11 часов вечера она вошла в мою комнату, попросила ноутбук. Я не смогла одолжить ей его, так как он был разряжен. После этого она вернулась в свою комнату. Это был последний раз, когда я видела ее живой", – рассказала девушка. Отметим, что Рауда достигла немалых успехов в модельном бизнесе. Девушка стала известной после того, как снялась для обложки журнала Vogue-Индия в октябре 2016 года. Редакторы глянца были восхищены ее удивительной внешностью – редким сочетанием смуглой кожи и светло-зеленых глаз.

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