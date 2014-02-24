Известная модель "подожгла" свою грудь

Австралийская модель Имоджен Энтони устроила эпатажную акцию протеста против неравенства полов в соцсетях. В знак своих смелых взглядов эффектная красотка опубликовала фото своей голой груди, прикрыв ее только пламенем от зажигалки. На снимке, опубликованном в Instagram, Имоджен стоит в абсолютно прозрачной блузке, а к соску на опасно близкое расстояние она поднесла зажженную зажигалку. Глядя на фото, создается впечатление, что девушка буквально "подожгла" грудь. Таким экстравагантным образом Имоджен выступила против политики соцсети, запрещающей женщинам публиковать обнаженную грудь. В то же время мужчины могут свободно демонстрировать в своем аккаунте свои соски. Естественно, смелый шаг модели привел ее подписчиков в восторг. Пользователи восхитились красотой груди девушки и оригинальностью снимка. Имоджен является активной участницей феминистского движения Free The Nipple ("Свободу соскам"), пишет Mirror. Поклонницы этой акции выступают за право женщины демонстрировать голую грудь наравне с мужчинами. Напомним, ранее бельгийская топ-модель Ханне Габи Одиль призналась в том, что родилась гермафродитом. Она рассказала, что была вынуждена перенести несколько болезненных операций, чтобы выглядеть как женщина. Девушка призвала родителей детей с интерсексуальными признаками отказаться от того, чтобы врачи пытались сделать их тело "нормальным".
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Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»
После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»