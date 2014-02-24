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Известная топ-модель оказалась гермафродитом

25 января 2017, среда, 11:16 – ИА СОЧИ-24

Известная топ-модель оказалась гермафродитом
Известная топ-модель оказалась гермафродитом
Бельгийская топ-модель Ханне Габи Одиль призналась в том, что родилась гермафродитом. Она рассказала, что была вынуждена перенести несколько болезненных операций, чтобы выглядеть как женщина.
"Для меня очень важно прямо сейчас нарушить это табу", – заявила 29-летняя блондинка, ставшая одной из первых знаменитостей, публично раскрывшей свою интерсексуальность. Одиль рассказала, что генетически она родилась мужчиной.  У девушки ХУ-хромосомы, которые соответствуют мужскому полу. При этом у Одиль обнаружился синдром нечувствительности к андрогенам – врожденные эндокринные нарушения полового развития. Из-за гормонального сбоя тело девушки развивалось по женскому типу, пишет USA Today.  В десять лет Одиль сделали операцию по удалению неопущенных яичек. Врачи предупредили ее, что если этого не сделать, высок риск развития онкозаболевания. В 18 лет девушке, которая уже тогда начала модельную карьеру, была сделана вагинопластика.  Одиль признается, что крайне тяжело перенесла операции и была психологически травмирована ими. Теперь модель призывает родителей детей-гермафродитов не соглашаться на хирургические операции, которые направлены на то, чтобы сделать тело человека соответствующим некой норме. "Я горжусь тем, что родилась интерсексуалом, но очень злюсь, что операции, через которые пришлось пройти мне", – добавила она.     Гермафродиты или интерсекс – те, кто рождается с нетипичным набором хромосом или фенотипических признаков для своего пола. По данным Организации Объединненных Наций, доля тех, кто рождается с интерсексуальными признаками составляет 1,7% от всего населения планеты. Очень часто женщины с XY-хромосомами становятся прекрасными спортсменками или моделями. Как правило, эти дамы рослые, стройные и обладают необычайной физической выносливостью.   

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»

сегодня, 14:13
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке

Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения..»

сегодня, 14:01
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина..»

сегодня, 13:30
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»

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