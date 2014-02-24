Известного актера жестоко избили в центре Москвы

16 марта 2017, четверг, 08:29 – ИА СОЧИ-24



Известного актера жестоко избили в центре Москвы

В Москве в ночь на 16 марта произошло нападение на артиста "Содружества актеров Таганки" Владимира Игнатюка. Неизвестные пробили ему голову.Нападение на Игнатюка произошло на улице Земляной Вал, недалеко от театра, в котором он служит. По предварительным данным, преступников было несколько. Они избили актера и скрылись.Пострадавший был доставлен в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского, передает РЕН ТВ. Врачи диагностировали у него раны головы, сообщает Life.ru. "Сейчас он находится в приемном отделении, с ним еще работают врачи", – рассказали в справочной учреждения агентству городских новостей "Москва".Владимир Игнатюк служит в театре "Содружество актеров Таганки" с 1994 года. Также он снимается в фильмах и телесериалах. Среди последних работ – "Чокнутая", "Час Волкова – 5" и "Которого не было".Игнатюк окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Позже учился в аспирантуре ВТУ имени Щукина на кафедре "пластическое воспитание актера" по специальности "сценическое движение".Напомним, что недавно в Москве произошло нападение на режиссера Викторию Кузнецову. Как писали Dni.Ru, таксист отнял у нее деньги. К счастью, Кузнецова не пострадала.

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