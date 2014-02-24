Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
28 декабря 2016, среда, 10:01 – ИА СОЧИ-24
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
Известную американскую скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву. Из багажа музыканта пропали вещи и драгоценности на сумму в двенадцать тысяч долларов. Чанг летела в российскую столицу из Филадельфии (США), сделав пересадку в Лондоне (Великобритания), сообщает ТАСС. По словам организаторов выступлений скрипачки, она не знает в какой именно момент произошло ограбление. По факту кражи Чанг написала заявление в отделении полиции на Большой Дмитровке. Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали инцидент. Чанг прилетела в Москву, чтобы дать концерт в рамках фестиваля "Новый год в консерватории". Ее выступление состоится 29 декабря, в Большом зале Московской консерватории. Сопровождать концерт будет Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова и под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева. На вечере прозвучат произведения Антонина Дворжака и Иоганнеса Брамса. Сара Чанг – 36-летняя американская скрипачка корейского происхождения. Она самая молодая обладательница награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl.
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