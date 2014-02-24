Известный хоккеист экстренно госпитализирован в Москве
17 января 2017, вторник, 11:44 – ИА СОЧИ-24
Известный хоккеист экстренно госпитализирован в Москве
В одну из московских больниц был экстренно доставлен 59-летний хоккеист Виктор Тюменцев, передает Life.ru. По предварительным данным, у него обострилось хроническое заболевание. Спортсмен находится в стационаре, ему назначен курс интенсивной терапии. Тюменцев выступал за московские хоккейные клубы "Крылья Советов" и "Спартак". В чемпионатах СССР провел 524 матча, за время которых забросил 135 шайб.
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После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
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