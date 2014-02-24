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Известный музыкант добился эвтаназии и умер
27 февраля 2017, понедельник, 17:15 – ИА СОЧИ-24
Dj Fabo
находился в лечебном учреждении в ожидании эвтаназии. Врачи клиники взяли у
пациента анализы, которые все-таки показали необходимость проведения процедуры.
Окончательное решение в
удовлетворении запроса на эвтаназию Антониани было все же принято, сообщает портал
Rainews. Известный музыкант добровольно ушел из жизни.
"Фабио
скончался в 11:40. Он выбрал уход из жизни в соответствии с законами не своей
страны", – написал в своем Twitter активист Марко Каппато.
Он занимается борьбой за право на эвтаназию в Италии.
Отметим,
Dj Fabo в 2014 году уехал в Индию,
где жил и выступал. Там он попал в ДТП, в результате которого его
парализовало и он остался прикованным к кровати. Кроме того, музыкант потерял зрение.
Фабио Антониани в январе 2017 года с
помощью своей девушки Валерии записал видеообращение к президенту Италии с
просьбой разрешить проведение эвтаназии в стране. В ролике музыкант
рассказал о себе до аварии, о попытках вылечиться и о
"бесконечной ночи", в которой пребывает.
Диджей
не смог добиться разрешения на эвтаназию от властей Италии и уехал в Швейцарию, чтобы добровольно уйти из жизни. Италия запретила любую
форму эвтаназии в 2011 году.
Источник:
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