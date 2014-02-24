Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц

18 января 2017, среда, 18:44 – ИА СОЧИ-24



Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно."Город ежемесячно выделял семье на содержание детей свыше 630 тысяч рублей. Много это или мало – не вопрос, но дети при этом даже не знали, что такое сыр, как нам сегодня рассказали дознаватели", – цитирует главу ведомства Life.ru.Также он отметил, что у департамента возникло слишком много вопросов к органам опеки. В частности, Владимир Петросян не понимает, как они могли допустить такое отношение к детям.При этом руководитель ведомства заявил, что независимая комиссия подтвердила факт избиения детей со стороны приемного отца. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Побои"."К сожалению, решение однозначное: детей возвращать категорически нельзя. Все дети подтвердили факт, что папа их бьет, все боялись папу", – заявил Владимир Петросян. По даннымследственных и правоохранительных органов, стражи порядка установили "факты того, что дети были многого лишены". Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что изъятие детей из семьи было поспешным. По ее мнению, для этого у органов опеки "не было достаточно оснований". "Я не даю сейчас правовой оценки, а высказываю свое личное мнение", – цитирует политика РИА Новости. По словам председателя Совета Федерации, органы опеки должны изымать детей только в крайнем случае. "Здесь была обеспеченная семья. Сначала надо было во всем разобраться, и только потом принимать такие решения", – заявила спикер верхней палаты парламента. Напомним, ранее приемный сын Сережа пожаловался в детском саду на побои со стороны отца. Работники дошкольного учреждения обратились в полицию и органы опеки, которые впоследствии изъяли из семьи пострадавшего десятерых детей. Позднее медики обнаружили, что все приемыши были заражены ВИЧ.

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