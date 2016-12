Кадыров и Захарова объединились против американского стервятника

22 декабря 2016, четверг, 09:31 – ИА СОЧИ-24



Кадыров и Захарова объединились против американского стервятника

Журналист американского издания New York Daily News, написавший возмутившую многих статью об убийстве российского посла Карлова, не счел себя обязанным извиниться за свои слова. Меж тем его материал вызвал возмущение не только в российском обществе, в частности, у официального представителя МИД России Марии Захаровой и главы Чечни Рамзана Кадырова, но и, по его собственному признанию, у простых американцев.Жестокое убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре, который прилюдно был расстрелян в спину сторонником террористических группировок, стало сильным потрясением для всей мировой дипломатии. Произошедшее успели назвать не просто расправой, но и терактом.Впрочем, нашлись и те, кто террориста поддержал. В частности, некоторые украинские политики поспешили выразить свою солидарность с убийцей. К ним присоединились и отдельные американские журналисты, которые, по всей видимости, настолько увлеклись антироссийской пропагандой, что забыли общечеловеческие ценности.Ярким примером может служить статья американского журналиста Герша Кунтцмана, который на страницах New York Daily News написал, что "не льет слезы" по российскому послу. Расправу над ним он назвал "свершившимся правосудием" и сравнил с другим нападением, когда в 1938 году в Париже еврейский студент застрелил немецкого дипломата Эрнста фом Рата. За паразитирование на убийстве американский журналист удостоился сравнения со стервятником. Последовала и реакция видных представителей российского общества. "Что касается сравнения Андрея Карлова с послом Третьего рейха, скажу одно: сегодня же мы направляем главному редактору издания, опубликовавшего эту ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью, письмо с требованием извинений", – написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook. После она обратилась напрямую к самому репортеру."Герш Кунтцман, Вы серьезно сравниваете мотивацию еврейского студента Гершеля Гриншпана с идеями, двигавшими Мевлютом Алтынташем?!! Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами "Исламского государства" и "Нусры" (запрещенные в России террористические группировки. – Прим. ред.), которые взяли на себя ответственность за этот теракт?" – поинтересовалась Мария Захарова. "Призываю антифашистские организации во всем мире дать оценку этой публикации! Потом может быть поздно!" – заключила официальный представитель российского дипломатического ведомства.Увидел в статье Кунтцмана поддержку терроризма и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Сегодня не приходится сомневаться в том, что "ИГ", как и "Аль-Каида", является детищем спецслужб Запада. Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу. И после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми", – написал он на своей странице в Instagram."Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма", – уверен Рамзан Кадыров. Он заметил, что убийство послов напрямую противоречит нормам ислама. "В известном Хадисе Пророк‎ сказал, что не задерживает послов, не нарушает договор. Этим Он дал установку, что посол пользуется полной неприкосновенностью, независимо от того, какую страну он представляет. Достоверно известно, что во времена Пророка‎, его асхабов и в последующие столетия уверовавшими не было совершено ни одного покушения на послов. Человек, выстреливший в нашего посла – злейший враг ислама", – подчеркнул чеченский лидер.Тем временем сам Герш Кунтцман опубликовал новый материал с заголовком "Владимир Путин требует извинений от меня". В ней он не только приписывает все общественное возмущение лично российскому лидеру, но и ясно дает понять, что не чувствует себя в чем-то неправым. Впрочем, журналист соизволит извиниться, но только если Россия "извинится первой". Журналист считает, что у страны есть "длинный список" причин для покаяния. Кроме того, он озвучил любопытную деталь. В своей новой статье Кунтцман признался, что стал получать письма от простых американцев, возмутившихся после прочтения его статьи. Однако даже мнение соотечественников не смогло переубедить автора, он попросту назвал это "тревожной тенденцией". В конце своей новой статьи он сообщает, что никто не должен удивляться нападениям на "таких людей, как Карлов – один из ставленников Путина".Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был смертельно ранен на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". Террорист расстрелял дипломата в спину в тот момент, когда тот произносил вступительное слово. Свидетелями убийства стали не только присутствовавшие в зале люди, но и многочисленные телезрители – мероприятие транслировалось в прямом эфире. Отметим, многие представители мирового сообщества выразили соболезнования в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. Глава Чехии Милош Земан назвал расстрел "террористическим актом фанатика", а президент Израиля Реувен Ривлин призвал "положить конец ненависти и экстремизму во всех их проявлениях".Андрею Карлову, погибшему при исполнении служебного долга, было присвоено звание Героя России посмертно. Прощание с дипломатом пройдет 22 декабря в Храме Христа Спасителя.

СОЧИ 24