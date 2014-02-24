Кадыров наградил Александра Маслякова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание народного артиста ведущему Клуба веселых и находчивых (КВН) Александру Маслякову, передает Flashnord. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.Почетное звание присвоено Маслякову за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность, говорится в документе. Добавим, что работа Маслякова неоднократно была отмечена как государственными, так и международными наградами.
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На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»